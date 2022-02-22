الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين فى فيديو التنمر على عامل قمامة بالغربية

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة في الغربية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بالتنمر على مسن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر خلاله قيام 3 أشخاص بالاعتداء على مسن بالضرب حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة زفتى بالغربية.

وبالفحص تمكنت الأجهزة بمديرية أمن الغربية من تحديد المجني عليه، وتبين أنه عامل قمامة يجمع الخردة مقيم بمحافظة الدقهلية.

وباستدعائه وسؤاله، اتهم 3 أشخاص بالتعدي عليه بالضرب دون حدوث إصابته حال تواجده بالشارع المشار إليه للعمل بجمع الخردة.

وأمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد المزاح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

قاض المعارضات بمحكمة في الغربية موقع التواصل الاجتماعي اعتداء ضبط قاض المعارضات

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وائل لطفي

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