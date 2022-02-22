«ڤاليو» تطلق محرك القواعد 2.0 لتقييم زيادة مخاطر الموافقات الائتمانية

أعلنت اليوم الثلاثاء شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور والحاصلة على العديد من الجوائز التقديرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق "محرك القواعد 2.0".

وتتميز هذه الخاصية الآلية الجديدة بمعادلات تطبيقية متطورة تعزز تقييم المخاطر وزيادة معدل الموافقات على الحدود الائتمانية المقدمة للعملاء معتمداً على النظام المميكن لاتخاذ قرار منح التسهيلات.

وأوضح مصطفى الصحن رئيس قطاع الائتمان والمخاطر بشركة «ڤاليو»، أن إطلاق نسخة متطورة من محرك القواعد يعكس التزام الشركة المتواصل بتطوير قدراتها التكنولوجية لتقييم المخاطر، بما يضمن مواكبتنا معايير قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية سريعة التطور، فضلًا عن ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها «ڤاليو» في السوق المصري. وشدد الصحن على أهمية الحفاظ على أعلى معايير الجودة التي تضاهي المعايير العالمية لإدارة المخاطر من حيث الحدود الائتمانية الممنوحة ونسبة المخاطر الناتجة عنها، دون التأثير على تجربة العملاء . وأضاف الصحن بأن النظام الآلي الجديد سوف يساهم في زيادة معدل القبول من 55٪ إلى 80٪ لاعتماده على نظام ذكي في عملية اتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية التي تأخذ في الاعتبار المزيد من الجوانب والاعتبارات لكل عميل. ويتميز هذا الإصدار بتركيزه على الأداء والاستدامة والقدرة على التوسع."

ومن الجدير بالذكر، أنه تم تصميم محرك القواعد الجديد ليشمل معايير تركز على تكثيف مجموعة متنوعة من المتغيرات تأخذ في الاعتبار جوانب واعتبارات أشمل لكل عميل وكل هذا يتم في عملية تقييم واحدة.

وسوف تتم عملية الموافقة وفقًا للحدود الائتمانية التي تحددها «ڤاليو» على أساس تصنيف المخاطر لكل عميل، وهو ما سيضمن عملية تقييم للمخاطر أكثر دقة على نطاق أوسع. ويتميز محرك القواعد الجديد أيضًا بدقة أعلى من خلال التعامل مع جميع القيم المتطرفة والمفقودة عن طريق تجميع السمات المتشابهة مع نقاط القوة المماثلة مما يساهم أيضًا في التطوير الشامل للعمليا

وتم إطلاق شركة «ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية عام 2017، وهي شركة تابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة. وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 300 موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهر للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة، والخدمات التعليمية والصحية وغيرها. وتنفرد «ڤاليو» بتقديم أسرع موافقات ائتمانية في مصر، وربط المستهلكين بقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.