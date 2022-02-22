الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق مع الكويت على شتى الأصعدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والكويت وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد.

وشدد الرئيس السيسي على حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، سعياً نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، إضافة إلى التنسيق الحثيث مع الكويت تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الكويتي من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وركن رئيسي من أولويات وثوابت السياسة المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي - اليوم الثلاثاء، في قصر بيان بالكويت- مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بحضور وفدي البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسي أعرب عن الشكر على حسن الاستقبال كرم الضيافة. وقال: إن اللقاء تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي واستقرار الدول والشعوب العربية.

من جانبه، رحب ولي العهد الكويتي بالرئيس السيسي، مؤكداً التقدير والمودة التي تكنها دولة الكويت لمصر قيادةً وشعباً في ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين.

ونوه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالدور الهام للجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بالكويت ، وكجسر للترابط بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا حرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

وثمّن ولي العهد الكويتي دور مصر المحوري فى المنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، إلى جانب حرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بأواصر العمل العربي المشترك.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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