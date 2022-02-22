حبس عامل متورط في قتل طفلة بمدينة العاشر من رمضان

قرر المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل طفله البالغ من العمر 4 أعوام، بسبب مشاجرة بينه وبين طليقته- والدة الطفل- بنطاق ودائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، فيما تبين أن المتهم قد تسبب كذلك في إجهاض زوجته الثانية.



كان تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمقتل طفل على يد والده إثر مشاجرة بين والد الطفل وطليقته - والدة الطفل المجني عليه- وذلك بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.



بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية مقتل الطفل معاذ، البالغ من العمر أربع سنوات، على يد والده "علي ال" 30 سنة، عامل في أحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وذلك إثر نشوب مشاجرة بين الأب وطليقته (والدة الطفل).



وأفادت المعلومات الأولية بأن الطفل كان رفقة والده في وجود زوجة والده، وحال محاولة الأخيرة الدفاع عن الصغير تسبب عنف الأب تجاهه في تعرضها لـ الإجهاض، فيما تبين حدوث الواقعة بعد حصول طليقة المتهم (والدة الطفل) على حكم يُثبت أحقيتها في نفقة الصغير، وجرى ضبط الأب المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بانتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

