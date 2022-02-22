وزير خارجية فنزويلا: نسعى لتعزيز التعاون مع مصر فى مجال البترول والغاز

أكد وزير خارجية فنزويلا، فيليكس بلاسينثيا، رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجال البترول والغاز، خاصة في ظل الدور الإقليمي الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق المتوسط، ونقل رسالة تحية وشكر من الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه بالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش المؤتمر الوزاري غير العادي لمنتدى الدول المصدرة للغاز في قطر.

وأشار بلاسينثيا- وفق بيان لوزارة البترول اليوم الثلاثاء- إلى وجود فرص للشركات المصرية للاستثمار في بلاده، وأهمية التعاون الفني وتدريب الكوادر ونقل الخبرات بين الجانبين، حيث إن الدولتين لديهما خبرات كبيرة في مجال البترول والغاز.

من جانبه، رحب الملا باهتمام الجانب الفنزويلي بالتنسيق لهذا الاجتماع، مؤكدًا على ضرورة العمل على توسيع نطاق التعاون بين الجانبين، حيث إن قطاع البترول المصري لديه شركات ذات خبرات كبيرة في أنشطة البترول والغاز تعمل في العديد من الدول العربية ومنطقة الشرق المتوسط، ويمكنها تعزيز أعمالها مع فنزويلا، مشيرًا إلى استمرار التواصل بين الجانبين لمناقشة فرص التعاون التي يمكن التوافق عليها.