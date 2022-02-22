الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحقق مع المتهم بالنصب على أموال راغبي السفر للخارج

جريدة الدستور

تباشر النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع أحد الأشخاص متهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج للعمل.

وتواجه النيابة العامة المتهم بمحضر التحريات التي أعدتها الأجهزة الأمنية المختصة، وكشفت عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج للعمل، والاستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، متخذاً من محل إقامته المشار إليه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي، كما تواجه المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبطه ، وبتفتيش محل إقامته تم ضبط جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى السفر للعمل بالخارج – رخص قيادة بأسماء أشخاص مختلفة – عقود عمل بأسماء أشخاص مختلفة منسوب لبعض المؤسسات والشركات بإحدى الدول – طلبات لتمديد أو إلغاء التأشيرة بأسماء أشخاص مختلفة إلى إحدى الدول.

كما ضمت الأحراز تأشيرات حجز إلكترونية إلى إحدى الدول بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من المستندات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى- 2 هاتف محمول بفحصهما تبين أنهما محملين بالعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

النيابة العامة النصب راغبي السفر محضر التحريات توفير فرص عمل

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