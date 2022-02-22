الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الدجوي» رئيسًا و«طعيمه» و«غالي» نوابًا وراشد سكرتير في انتخابات شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة الجيزة

غرفة الجيزة
غرفة الجيزة

محمد إمبابى يشيد بالعملية الانتخابية ويطالب المجلس الجديد بالعمل وفق استراتيجية الغرفة والتي بدورها تعمل تحت مظلة الدولة.

وشهد محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة انتخابات مجلس إدارة شعبة البقالة والمواد الغذائية لدورة انعقاد جديدة ولمدة اربعة سنوات.

وأسفرت نتيجة الانتخابات عن انتخاب هشام أمين الدجوى بمنصب رئيس الشعبة ، وعمرو عبد المنعم نائبا أول ، ورفيق يوسف غالي نائبا ثانيا ، ومحمد أحمد راشد سكرتيرا عاما ، وعضوية كل من " أحمد سمير عبد الخالق ، وأشرف عبد الرازق سليمان ، وأمنية  رمزى يوسف ، وأميرة أحمد سيد ، و حسنى سلطان ، ورضا نجيب شكرى ، وعادل سيد سيد ، وعبد الفتاح يوسف ، ومحمد على خلف الله ، ومرسي عبد العليم ، و نصرة سعيد كامل شعراوى.

ومن جانبه، قدم محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة التهنئة للمجلس الجديد ، وطالبهم بضرورة العمل لتحقيق رؤية الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار في السوق المحلي للسلع الاستراتيجية وفق توجه الدولة المصرية خاصة في ظل الظروف التي يعاني منها العالم في ظل أزمة كورونا .

وأشاد إمبابى بالجمعية العمومية للشعبة والتي شهدت إقبالا كبيرا من الأعضاء الذين توافدوا من أجل المشاركة للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وأضاف إمبابى إن شعبة البقالة والمواد الغذائية تعد من أهم الشعب بالغرفة خاصة وأنها تمس قطاع كبير داخل المحافظة التي تعد من أكبر المحافظات المصرية تعدادا للسكان وأنها تضم عددا كبيرا من تجار المواد الغذائية  والبقالة.

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