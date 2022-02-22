الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «الدولية لأورام الثدي» يشيد بجهود جامعة عين شمس في دعم التطور العلمي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتورة مارتين بيكار رئيس الجمعية الدولية لأورام الثدي ورئيس الجمعية الأوروبية لعلاج وأبحاث الأورام،  وواضعة الخطوط الاسترشادية لعلاج الاورام على مستوى العالم و ذلك بحضور الدكتور هشام الغزالي أستاذ الأورام بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مركز أبحاث مصري  MASRI.

يأتى اللقاء لبحث سبل التعاون بين الجانبين والجديد في مجال علاجات الأورام ، وقد أوضح  أ.د. أيمن صالح أن مركز أبحاث مصري بجامعة عين شمس يسهم في إجراء الأبحاث العلمية التطبيقية في مجال تشخيص وعلاج الأورام مما يساعد في تفعيل منظومة الطب المشخصن ،مؤكدا علي أنه منذ تدشين مركز أبحاث طب عين شمس سعت الجامعة للتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الطبية العالمية لدعم منظومة الرعاية الصحية في مصر والوطن العربي.

من جانبها أشادت الدكتور مارتين بجهود جامعة عين شمس وكلية الطب ومركز أبحاث مصري في دعم التطور العلمي ، وكذلك الجهود المبذولة في مركز الأبحاث الإكلينيكية ومركز أبحاث الجينوم ، كما أثنت علي الجهود المبذولة في تحسين البنية التحتية في مستشفيات الجامعة مما يساعد في إنجاح العملية الطبية والعلمية.  

وأشار  الغزالي إلى أن  مركز أبحاث طب عين شمس يهتم حالياً بتوطين الحلول الجينية والمعلوماتية لمرضى الأورام في مصر، فضلاً عن تفعيل لقاحات بعض أنواع السرطان.

يذكر أنه خلال اللقاء كرم الدكتور أيمن صالح للدكتورة مارتين بيكار وقام بإهدائها ميدالية الجامعة، ، ثم اصطحب الدكتور هشام الغزالي الدكتور مارتين لكلية الطب لزيارة مركز أبحاث مصري بالإضافة لعمل جولة  تفقدية داخل المستشفيات الجامعية
وكان في استقبال الدكتور مارتين الدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب  بالجامعة ، الدكتور شهيرة  سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و تم إجراء اجتماع مع الباحثين من داخل وخارج كلية طب عين شمس وذلك لإمكانية عمل شبكة بحثية في مجال أورام الثدي في المنطقة العربية  ليكون مركزها كلية الطب جامعة عين شمس في  مركز أبحاث طب عين شمس،كما أن إجراء لقاءات علمية طبية عن أورام الثدي  تبعها مناقشة عدة حالات مصابة بأورام الثدي في اللجنة متعددة التخصصات.

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