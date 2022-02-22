إزالة 9 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمراكز أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية تشمل كافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة بالتنسيق بين الجهات المعنية، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية للدولة بهذا الملف الهام والعمل على بذل مزيد من الجهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم.

وأشار محافظ أسيوط إلى توجيهاته لأعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة والمتغيرات المكانية،خلال اجتماعات متوالية بالمتابعة الدورية واليومية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وتكثيف الجهود لإيقاف أي مخالفة للقانون أو تعدي في المهد وقبل تفاقمها، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدى لها بكل حسم وشدة دون تهاون أو تقاعس لعدم تكرار التعدي مرة أخرى.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء على الأراضي الزراعية ومخالفات لقانون البناء بمراكز أبنوب والفتح ومنفلوط والقوصية وديروط، وتم تنفيذ 7 حالات إزالة بقرى ( بعزبة الشيخ سويفي أعمدة ، والواسطى ) بمركز الفتح فضلاً عن إزالة تعد على أملاك دولة بقرية عزبة دوس بمركز ديروط، وإزالة فورية تعدى على أرض زراعية بقرية المنشأة الصغرى فضلاً عن ردم حفر القواعد بقرية المندرة بمنفلوط.

وجاء ذلك بتنسيق ومشاركة عبد الرءوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي إدارات الخدمات، وقسم الإشغالات و مسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة.