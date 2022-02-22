الثلاثاء 22 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار زيوت الطعام بالطن اليوم

زيت
زيت

تباينت أسعار زيوت الطعام في القيمة السعرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، بالسوق المحلي لدى التجار، لأسعار زيت الصويا المكرر، وزيت الأولين، وزيت عباد الشمس المكرر، وأسعار زيت الذرة الخام والمكرر على الصعيد المحلي.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفعت عقود شهر مارس لتداول زيت النخيل وزيت الأولين في إغلاق الجلسة الصباحية لتداولات الثلاثاء ببورصة ماليزيا.

واستقرت أسعار زيت الذرة في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 23,500 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر بالسوق المصري ليصل سعر الطن إلى 29,500 جنيه، وانخفضت أسعار زيت عباد الشمس المكرر بنحو 200 جنيه، ليسجل سعر الطن 28,800 جنيه.

بينما ارتفع سعر زيت الأولين في السوق المحلي بنحو 400 جنيهًا، ليسجل سعر الطن 24,200 جنيه ،وزادت ايضًا أسعار زيت الصويا المكرر في السوق المحلي 200 جنيهًا، لتسجل القيمة الشرائية للطن 26,200 جنيه.

أسعار الزيت للمستهلك الثلاثاء 22 فبراير 2022
تباينت أسعار الزيت للمستهلك اليوم، ليتراوح سعر زيت الذرة  (800 مل) ما بين 37 و 38 جنيهًا، وسجل زيت عباد الشمس  (2.2 لتر) 78 جنيهًا، فيما تراوح زيت عباد الشمس  (800 مل) ما بين 30 : 31 جنيهًا.

أسعار الزيت بالبورصات العالمية

ارتفع عقد مارس لتداول زيت الأولين الماليزي عند 1605 دولارًا للطن، وذلك في إغلاق الجلسة الصباحية لتداولات اليوم في بورصة ماليزيا ،كما زاد عقد مارس لتداول زيت النخيل الماليزي في إغلاق الجلسة الصباحية في بورصة ماليزيا للمشتقات، وبلغت قيمته 1602.5 دولار للطن.

من جهة أخرى أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية،عن نتائج مناقصة عالمية لشراء 34.5 ألف طن زيت خام مستورد، وجاءت النتائج كالتالي:

شركة أستون:5.5 ألف طن زيت عباد، على سعر 1.463 دولار.
شركة أجيرك:11 ألف طن زيت عباد، على سعر 1.463 دولار.
شركة فيتيرا:12 ألف طن زيت عباد، على سعر 1.463 دولار.
شركة بيللونو: 6 آلاف طن زيت صويا، على سعر 1.567 دولار.

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