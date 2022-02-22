الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس خادمة وزوجها سرقا مصوغات ذهبية من شقة بالتجمع

مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء ، حبس خادمة وزوجها بتهمة سرقة مجوهرات شقة شخص تعمل لديه، ١٥ يوما  على ذمة التحقيقات. 

واعترفت الخادمة بالاشتراك مع زوجها في سرقة شقة شخص تعمل لديه بالقاهرة الجديدة، عندما تركت الباب مفتوحًا للزوج، فدخل منه وسرق المجوهرات.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من "أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم"، باكتشافه سرقة "مشغولات ذهبية" من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، وتبيَّن أنها بحيازة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الغربية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرت الزوجة بأنها نظرًا لطبيعة عملها طرف المجنى عليه وعلمها باحتفاظه بمشغولات ذهبية بمسكنه اتفقت مع زوجها على ارتكاب الواقعة، حيث قامت بترك أحد أبواب المسكن مفتوحا، وتمكنت والمتهم الثانى من الاستيلاء على المسروقات باستخدام السيارة المُشار إليها، تم بإرشادهما ضبط كل المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

 

شقة القاهرة الجديدة حبس قسم شرطة سيارة سرقة

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وائل لطفي

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