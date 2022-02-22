أمين الشعب الجمهورى بالجيزة يوقع بروتوكول تعاون مع مجمع خدمات عمال مصر

وقع المستشار أحمد حبيب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، بروتوكول تعاون مع المهندس الشاب هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر، الصرح الصناعي والتعليمي والخدمي بمدينة 6 أكتوبر، لتوفير فرص عمل وتدريب وتعليم للشباب، إضافة إلى توفير فرص استثمارية في السوق الصناعية، سواء كان ذلك من خلال الشراكة أو التمويل أو توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج أو الاستشارات الاقتصادية والقانونية أو دعم العلاقات الحكومية، واتباع سياسة الشباك الواحد لاستخراج أوراق المشروع أو غيرها من الخدمات التي يوفرها البروتوكول للشباب.

وتم توقيع البروتوكول في حضور كوكبة من قيادات الحزب وقيادات مجمع عمال مصر، وبحضور جمال الشريف، أمين تنظيم الحزب بالجيزة، وأحمد سامي، أمين العمل الجماهيري بالجيزة، ورانيا محفوظ، رئيس لجنة التخطيط بالحزب بالجيزة.

وصرح المستشار أحمد حبيب، بأهمية هذا البروتوكول في تفعيل دور الحزب وتنفيذ خطته الاستراتيجية وفتح أسواق عمل للشباب المصري.

كما أشاد المهندس هيثم حسين، بقوة اسم حزب الشعب الجمهوري وفخر المجموعة بعقد هذا البروتوكول مع الحزب.

وسبق ونظم حزب الشعب الجمهوري أمانة محافظة الجيزة، القافلة الطبية العلاجية المجانية الرابعة خلال الشهر الحالي في جميع التخصصات للكشف على أهالي مركز العياط بقرى الوحدة المحلية ببرنشت، وتوفير العلاج لهم بالتعاون مع وزارة الصحة، في إصرار على التواجد المستمر المنظم المبهج وسط جميع أنحاء الجيزة، ويأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية وتقديم الخدمات للمواطنين.

ونظمت الفاعلية، بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، المستشار أحمد حبيب، أمين عام الحزب بالجيزة، جمال الشريف، أمين التنظيم بالجيزة، أحمد سامي أمين العمل الجماهيري، ولفيف من أعضاء هيئة المكتب والقيادات بالحزب.