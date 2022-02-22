تكليف مدير الطب العلاجي بالإشراف على مستشفى زفتى العام بالغربية

قرر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، تكليف الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالإشراف التام على مستشفى زفتى العام بجانب عمله، والتواجد بالمستشفى وتشغيل العمليات الجراحية، جاء ذلك بالقرار رقم 5 لسنة 2022 على أن يتم تنفيذه من اليوم، وذلك لصالح العمل وحسن سيره وانتظامه.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أصدر مؤخرًا قرارًا بترقية الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالغربية، للعمل مديرًا عامًا لقطاع إدارة الطب العلاجى والمكملة بالمديرية.

ويأتي قرار المحافظ بتعيين شيحة مديرًا للطب العلاجي، بعد دوره الكبير خلال أزمة فيروس كورونا، من خلال العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع مستشفيات العزل بحكم إشرافه على المستشفيات العامة بالمحافظة، وهو ما ساهم في تعافي نسبة كبيرة من المصابين بالفيروس، ولاقى استحسان وتقدير المسئولين بالمحافظة عن الدور الذي قام به خلال الأزمة وحتى الآن.