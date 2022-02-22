الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكليف مدير الطب العلاجي بالإشراف على مستشفى زفتى العام بالغربية

الدكتور عبدالناصر
الدكتور عبدالناصر حميدة

قرر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، تكليف الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالإشراف التام على مستشفى زفتى العام بجانب عمله، والتواجد بالمستشفى وتشغيل العمليات الجراحية، جاء ذلك بالقرار رقم 5 لسنة 2022 على أن يتم تنفيذه من اليوم، وذلك لصالح العمل وحسن سيره وانتظامه.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أصدر مؤخرًا قرارًا بترقية الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالغربية، للعمل  مديرًا عامًا لقطاع إدارة الطب العلاجى والمكملة بالمديرية.

ويأتي قرار المحافظ بتعيين شيحة مديرًا للطب العلاجي، بعد دوره الكبير خلال أزمة فيروس كورونا، من خلال العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع مستشفيات العزل بحكم إشرافه على المستشفيات العامة بالمحافظة، وهو ما ساهم في تعافي نسبة كبيرة من المصابين بالفيروس، ولاقى استحسان وتقدير المسئولين بالمحافظة عن الدور الذي قام به خلال الأزمة وحتى الآن. 

تكليف الدكتور هشام شيحه مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالإشراف الهام على مستشفى زفتى

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة حول مسابقة الـ30 ألف معلم.. والإعلان رسميًا في هذا الموعد (خاص)

«المصرية للاتصالات» تتوسع في شبكتها الدولية عبر الكابل البحري «SEA-ME-WE-6»

السجن المشدد 10 و3 لزوجين سرقا مواطنا بالإكراه في دار السلام

البرلمان يُوافق نهائيًا على تعديلات قانون الشهر العقارى

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال: إتاحة تأشيرة إقامة لجذب المواهب الشابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

محمود خليل

تديُّن الستينيات فى «دولاب السياسة والإعلام»

أحمد سعد زايد

تراثنا نملكه ولا يملكنا

منى رجب

قبل أن ينتهى شهر الحب

ماجد حبته

موقف «أليكس صعب» الصعب

جمال-أسعد

الدولة الدينية والدولية المدنية

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة فى الحكومة الائتلافية بإسرائيل بعد مقاطعة جانتس التصويت

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية