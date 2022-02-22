عمرو يوسف يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد «شقو»

بدأ الفنان عمرو يوسف تحضيرات فيلمه السينمائى الجديد "شقو" والذي يعود به لجمهور السينما بعد فترة غياب طويلة.

ويعقد عمرو يوسف جلسات عمل خلال هذه الفترة مع المخرج كريم السبكي للوقوف على التفاصيل المبدئية للفيلم، وتحديد الأبطال المشاركين بعد أن تم الاستقرار على محمد ممدوح للمشاركة في البطولة فيما يفاضل المخرج كريم السبكي بين أكثر من فنانة للقيام بدور البطولة النسائية.

ومن المقرر أن تنتهي تحضيرات العمل خلال أيام للإعلان عن انطلاق التصوير بشكل رسمي حيث من المنتظر أن يتم عرض الفيلم في موسم الصيف المقبل.

يذكر أن عمرو يوسف يشارك حاليًا في عضوية لجنة تحكيم مسابقة التمثيل ضمن منافسات برنامج «اكتشاف المواهب» الأضخم في مصر والشرق الأوسط «الدوم» الذي انطلق مؤخرًا بعد تأهل 200 متسابق من 27 محافظة، في 3 فئات للتنافس هي (الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني) لاختيار أفضل موهبتين من كل فئة للفوز بمسابقة البرنامج.

«الدوم» من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة «ميديا هب.. سعدى- جوهر»، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وتقام منافساتها داخل مسرح ضخم أقيم خصيصًا لها.