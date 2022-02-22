الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 34 حالة تعدٍ على الأراضي رصدتها المتغيرات المكانية بالقليوبية

إزالة حالة تعدٍ على
إزالة حالة تعدٍ على الأراضي

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمدينة قليوب والتى رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة برئاسة رانيا هارون وذلك ضمن (المرحلة الثانية) من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأسفرت الحملة من إزالة عدد 34 حالة بمساحة 7255 م2 وتنوعت المخالفات ما بين أدوار مسلحات خرسانية وأعمدة وأسقف خرسانية ومنازل سويسي. 

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم إزالة عدد 8 حالات تعدٍ بقرية ميت حلفا على مساحة 1148م2 وبقرية بلقس وكوم أشفين تمت إزالة 26 حالة على مساحة 6107م2، ليصبح إجمالي ما تم إزالته 34 حالة بمساحة 7255م2، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إزالته حتى الآن في الموجة الـ19 (المرحلة الأولى والثانية) عدد 709 حالة بمساحة 41.923م2 والتي بدأت اعتبارًا من يوم 19 يناير ومستمرة حتى 26 فبراير الجاري.

وأكد "المحافظ"  أنه بناء على توجيهات  الدكتور رئيس مجلس الوزراء فإن وحدة المتغيرات المكانية والتي تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، تقوم برصد أي تغير  يحدث على الأراضي الزراعية بالأقمار الصناعية، بصور محدثة، موجهًا بضرورة التحرك الفوري لكل رئيس مدينة يومياً لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، مع إرسال تقرير يومي يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات ويكون التقرير بصورة دورية. 

وشدد المحافظ على استمرار الحملات لإزالة ما تبقى من مخالفات ولن يتم ترك أي مخالفه دون إزالتها أو التعامل معها، مؤكدًا أن الحالات التي يتم إزالتها تم رصد بناؤها خلال الفترة القليلة الماضية بعد غلق باب التصالح على المخالفات، وكلها تمت بالمخالفة على الأرض الزراعية. 

ووجه "المحافظ" إستمرار المرور بصفة مستمرة لمنع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة، محذرًا كل من يبني على الأرض الزراعية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضده على الفور، والتصدي بكل حسم وقوة لمخالفات البناء في المهد.

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