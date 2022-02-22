الثلاثاء 22 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تكشف قائمة الأمراض غير المستهدفة ببرنامج رعاية كبار السن

جريدة الدستور

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن قائمة الأمراض التي يتم الكشف عنها في برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، لافته إلى أن البرنامج يستهدف الأشخاص من 65 سنة فأكثر.

وقالت فى منشور لها، إنه يتم الكشف عن الأمراض المزمنة والتى تشمل "ارتفاع ضغط الدم- السكر - أمراض القلب - الاعتلال الكلوى"، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية والعصبية ومنها "الإكتئاب - ضعف المهارات المعرفية والإدراكية"، إلى جانب أمراض الجهاز الهضمى وأمراض سوء التغذية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمات الطبية لـ  151 ألفًا و 707 مواطنين فوق سن الـ 65 عامًا، ضمن برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن"، وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضي.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركز طبي موزعين على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة، كمرحلة أولى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

وأضاف "عبدالرازق" أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائي للسكر بالدم)، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وتابع الدكتور وائل عبدالرازق، أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن، وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.

وأكد "عبدالرازق" أنه يتم تسليم المرضى كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي، ويتم عمل 2 زيارة سنوية، لافتًا إلى إحالة المرضى للمستشفيات في حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة، مشيرًا إلى التنسيق بين برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" ومبادرات "100 مليون صحة" لحصول المستهدفين على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.

الأنفوجراف
الأنفوجراف
الصحة الأمراض برنامج الرعاية الصحية كبار السن الأمراض المزمنة الاعتلال الكلوى أمراض القلب الاكتئاب

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