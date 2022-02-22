الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأكاديمية العربية» تحتفل بتخريج دفعات جديدة من كلية الدراسات العليا

الاكاديمية
الاكاديمية

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أمس الإثنين، بتخريج ٢٤٤ دارسآ من كليةالدراسات العليا فى الإدارة، ومعهد الإنتاجية والجودة بفرع الأكاديمية بالقاهرة من جنسيات دول "سوريا – سودان- مصر".  

وهنأ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، الخريجين وكافة أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا في الإدارة ومعهد الإنتاجية والجودة، مشيرآ إلى أنه يقدم تهنئته أيضا لأولياء الأمور والذين قدموا الدعم اللازم  للخريجين طوال فترة دراستهم والتى تكللت بالنجاح والتميز.

وأضاف، أن الخبرات التى اكتسبها الخريجين خلال دراستهم سوف تؤهلهم للنجاح فى حياتهم المقبلة، مؤكدا أن النجاح لن يكون سهلا وأن على الخريج أن يواصل طلبه للعلم والمعرفة حتى يترك بصمته فى مجتمعه ووطنه.

وأكد فرج أن الأكاديمية لديها مميزات وكفاءات كمؤسسة علمية قادرة دوما على الارتقاء والتقدم، مشيرا إلى أن الأكاديميةتحرص على التواصل مع الجامعات العالمية للوقوف على حدث ماتوصل إليه العلم فى شتى المجالات من أجل أن يكون طلاب العلم فيهاقادرين على الوصول إلى مستوى التنافس الدولى. 

وأعرب عن فخره واعتزازه بالمكانة التى توصلت إليها الأكاديمية العربية كواحدة من أكبر المؤسسات الجامعية فى الوطن العربى  بعد أن أصبحت أول جامعة  داخل جمهورية مصر العربية تحصل على تقييم 5 نجوم في سبع مؤشرات مختلفة ضمن تقييم مؤسسة “كيو إس”.

واختتم رئيس الأكاديمية كلمته بتقديم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعةالدول العربية لدعمه للأكاديمية ولرعايته لهذا الحفل الكريم.

الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج دفعات جديدة الدراسات العليا فى الإدارة كلية الدراسات العليا فى الإدارة ومعهد الإنتاجية والجودة بفرع القاهرة الاكاديمية العربية بتخريج دفعات جديدة الدراسات العليا الادارة

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