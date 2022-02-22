«التعليم» تشرح درسا عن الآلات الموسيقية لطلاب الصف السادس الابتدائي

بثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني درسا جديد لطلاب الصف السادس الابتدائي عن الآلات الموسيقية.

وقالت الوزارة عبر صفحة مدرستنا على فيسبوك: "تندرج هذه الآلات Tuba \ Flute \ Drums تحت مسمى Musical instruments، تعالوا نتعرّف أعزائنا طلاب الصف السادس الابتدائي، على العديد من الاَلات الموسيقية، باللغة الإنجليزية، من خلال الفيديو التالي، من درس The school concert part 1".

رابط الدرس:

وأضافت: وفي حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك التالي:

https://www.youtube.com/c/قناةمدرستنا

وانطلق الفصل الدراسي الثاني السبت الماضي ١٩ فبراير، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب رسمي للمديريات التعليمية، للتنبيه على الإدارات لمراجعة موقف ومدى جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية.

وشددت على ضرورة التأكيد على التالي:

_ اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول

_ تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية التيرم الثاني

_ الاهتمام بالتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي

_ تفعيل مجموعات التقوية المدرسية

_تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعمل

_ توزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة للعمل

_ يقوم مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الأجهزة بالمعامل

_ على كل مدرسة متابعة دائرة الصرف لإستلام الاصناف التي ترد بها

_ الاهتمام بالسجلات الادارية وإطلاع المدير عليها.