بايدن يوقع أمرا تنفيذيا حول فرض عقوبات على دونيتسك ولوجانسك

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين التجارة والاستثمار والأنشطة الاقتصادية في دونيتسك ولوجانسك على إثر اعتراف روسيا باستقلالهما عن أوكرانيا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي يتيح "فرض عقوبات على أي شخص يعمل مع تلك المناطق الأوكرانية".

وأضاف المسؤول أن الإدارة الأمريكية ستتخذ يوم الثلاثاء إجراءات إضافية "لمحاسبة روسيا على هذا الانتهاك للقانون الدولي، وانتهاك سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

وفي رسالة إلى قادة الكونجرس، الخاصة بالأمر التنفيذي أشار بايدن إلى أن قرار روسيا الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا "يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".