الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ختام مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون (صور)

مهرجان أسوان الدولى
مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون

شهد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الاحتفال الشعبي بمنطقة السوق بمناسبة ختام فعاليات مهرجان أسوان الدولي التاسع للثقافة والفنون، والذي يتواكب مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سيمبل، وذلك بحضور هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ورئيس المهرجان، والدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والآلاف من ابناء وزوار المدينة .

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وأكدت وزيرة الثقافة تواصل العمل على تطوير المهرجان في الدورات المقبلة واستثمار كافة الإمكانات لإبراز ثراء التراث المصري، مشيرة إلى ضرورة استمرار الحوار الإبداعي مع شعوب العالم، مشيدة بالحضور الجماهيري الضخم للفعاليات والذي نجح في جذب أبناء المدينة وضيوفها من مختلف الجنسيات.

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من جانبه، وجه هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها الفعاليات الفكرية والفنية التي تنظمها قصور الثقافة، مشيرًا إلى مساندتها مسيرة التنوير في كافة ربوع الوطن.

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يذكر أن مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون التاسع نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبرى سعيد، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي.

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أقيمت فعاليات المهرجان خلال الفترة من 15 وحتى 22 فبراير في 13 موقعًا بقرى ومراكز محافظة أسوان، وحضره أكثر من 15 ألف مشاهد من أبناء المحافظة وضيوف مصر من الأجانب، وشارك به 18 فرقة من 8 دول عربية وأجنبية هي "فلسطين، السودان، زيمبابوى، سيريلانكا، بنجلاديش، المكسيك، بولندا، اليونان".

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كما شارك في المهرجان عدد من الفرق المصرية، وهي "أسوان، سوهاج، المنيا، بورسعيد، العريش، الشرقية، الحرية بالإسكندرية، مطروح" للفنون الشعبية، وفرقتى "توشكى، وشلاتين" التلقائيتين، بالإضافة إلى المشاركة الأولى لفرقتي رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

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ابو باب لتر قصور وزير السياحة خالد تاب يلا ادارة للفنون الشعبية بناء الثانى مصرية

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