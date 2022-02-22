الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

"الموسيقى التصويرية و المسرح الغنائي المصري" علي طاولة صالون أوبرا دمنهور الثقافي

مسرح أوبرا دمنهور
مسرح أوبرا دمنهور

يستضيف نادى فنون الأوبرا، بمسرح أوبرا دمنهور، في الحادية عشر من صباح اليوم الثلاثاء، لقاء فني مفتوح مع الفنان محمد حسني، والذي يعقد تحت عنوان "الموسيقى التصويرية و المسرح الغنائي المصري"، ويعقب اللقاء عرض فيديو لمقتطفات من عروض مسرحية.

يأتي ذلك فى إطار الفعاليات الثقافية التي  تنظمها دار الأوبرا المصرية، بهدف تنمية الذوق نحو الفنون الإبداعية، وخلق حوار فنى بين الفنون المختلفة.

الجدير بالذكر أن فاعليات نادى الفنون تقام بشكل دوري تحت الإشراف الفنى للدكتور خالد داغر؛  وذلك لتبسيط كافة أوجه الفنون الراقية وتنمية الذوق الفني للجمهور خاصة الشباب بمشاركة أشهر الفنانين والمثقفين في مصر.

ويعد مسرح أوبرا دمنهور تحفة معمارية وفنية تتجسد فيها خصائص العمارة المصرية في بداية العقد الرابع من القرن الماضي. ويتبع المسرح من حيث التخطيط طراز الأوبرا الإيطالية الذي وفد إلى مصر في عصر الخديوي إسماعيل ، ثم ساد عمارة هذا النوع من المنشآت.
وينفرد هذا المسرح باستخدام عناصر معمارية وزخرفية إسلامية الطراز. وقد نجح المعماري الإيطالي فيروتشي نجاحاً تاماً في المزج بين التخطيط الأوروبي الوافد الذي يتناسب مع الوظيفة وبين العناصر المعمارية الإسلامية التي كانت مستخدمة منذ العصر الفاطمي وماتلاه من عصور.
ونظراً للقيمة الفنية والتاريخية للمسرح، قام قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار بتسجيله كأثر إسلامي عام 1988، وتم ضم المبنى إلى قوائم المباني ذات القيمة الفنية والتاريخية بمحافظة البحيرة.
يرجع تاريخ إنشاء المبني إلى عهد الملك فؤاد الأول الذي قام بوضع حجر أساسه في نوفمبر 1930 ، وأطلق علي القسم الغربي من المبني أولا "سينما وتياترو فاروق" قبل أن يتغير إلي "سينما البلدية" عام 1952، وفي عام 1977 تغير الاسم إلي سينما النصر الشتوي وهي التسمية المعروفة حتي الآن بينما سميت المكتبة باسم الملك فؤاد ثم أطلق عليها اسم الأديب الراحل توفيق الحكيم وتعرف حاليا بمكتبة دمنهور.

ــ أمسية موسيقية كلاسيكية للهارب والفلوت والوتريات بالمسرح الصغير
في سياق متصل، يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة من مساء اليوم أيضا، أمسية موسيقية كلاسيكية تقدمها عازفة الهارب منال محيي الدين، بمشاركة العازفين هدى عبد العظيم (فلوت) ، شادى عبد السلام - حسام عزت (فيولينة)، روان عبد الرازق (فيولا)، وعلاء عبد الله (تشيلو).

يتضمن البرنامج مختارات من أبرز الأعمال العالمية لأشهر المؤلفين من بينهم هاندل، موتسارت، روسيني إلجار، وتشايكوفيسكي .

‎يشار إلي أن "منال محيى الدين"، تعد من أوائل العازفات المصريات على آلة الهارب والتي وصلت للعالمية، حيث صنفت ضمن أفضل عشر عازفات للهارب على مستوى العالم، وعزفت مع الموسيقار فتحي سلامة والموسيقار عمر خيرت، وسعت منال محيي الدين إلى إعادة صياغة أعمال رياض السنباطي وعبد الوهاب الموسيقية بشكل يناسب طبيعة الهارب.

ــ "سيرة عنتر وعبلة" علي مسرح سيد درويش
كما تواصل فرقة فرسان الشرق للتراث، في الثامنة مساء اليوم، عرضها الراقص "سيرة عنتر وعبلة"، وذلك علي مسرح سيد درويش ــ أوبر الإسكندرية.

العرض أداء كل من: أسامة فوزي ومحمد زناتي، موسيقي أحمد الناصر، إضاءة رضا إبراهيم. تصميم وإخراج كريمة بدير.

الموسيقى التصويرية المسرح الغنائي المصري صالون أوبرا دمنهور الثقافى عازفة الهارب منال محيى الدين سيرة عنتر وعبلة

مواد متعلقة

الليلة .. مناقشة المجموعة القصصية "آدم يصنع مملكته" بمركز الحرية للإبداع

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

روسيا توقع اتفاقيتن منفصلتين حول الصداقة والتعاون مع دونيتسك ولوجانسك

تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعدد من الدول العربية

السفير الروسى لدى ألمانيا: الألمان لا يؤيدون فرض عقوبات جديدة ضد موسكو

بايدن وماكرون وشولتس يدينون اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوجانسك

النيابة العامة تُحيل أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

محمود خليل

تديُّن الستينيات فى «دولاب السياسة والإعلام»

أحمد سعد زايد

تراثنا نملكه ولا يملكنا

منى رجب

قبل أن ينتهى شهر الحب

ماجد حبته

موقف «أليكس صعب» الصعب

جمال-أسعد

الدولة الدينية والدولية المدنية

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة فى الحكومة الائتلافية بإسرائيل بعد مقاطعة جانتس التصويت

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية