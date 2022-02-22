"الموسيقى التصويرية و المسرح الغنائي المصري" علي طاولة صالون أوبرا دمنهور الثقافي

يستضيف نادى فنون الأوبرا، بمسرح أوبرا دمنهور، في الحادية عشر من صباح اليوم الثلاثاء، لقاء فني مفتوح مع الفنان محمد حسني، والذي يعقد تحت عنوان "الموسيقى التصويرية و المسرح الغنائي المصري"، ويعقب اللقاء عرض فيديو لمقتطفات من عروض مسرحية.



يأتي ذلك فى إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، بهدف تنمية الذوق نحو الفنون الإبداعية، وخلق حوار فنى بين الفنون المختلفة.



الجدير بالذكر أن فاعليات نادى الفنون تقام بشكل دوري تحت الإشراف الفنى للدكتور خالد داغر؛ وذلك لتبسيط كافة أوجه الفنون الراقية وتنمية الذوق الفني للجمهور خاصة الشباب بمشاركة أشهر الفنانين والمثقفين في مصر.



ويعد مسرح أوبرا دمنهور تحفة معمارية وفنية تتجسد فيها خصائص العمارة المصرية في بداية العقد الرابع من القرن الماضي. ويتبع المسرح من حيث التخطيط طراز الأوبرا الإيطالية الذي وفد إلى مصر في عصر الخديوي إسماعيل ، ثم ساد عمارة هذا النوع من المنشآت.

وينفرد هذا المسرح باستخدام عناصر معمارية وزخرفية إسلامية الطراز. وقد نجح المعماري الإيطالي فيروتشي نجاحاً تاماً في المزج بين التخطيط الأوروبي الوافد الذي يتناسب مع الوظيفة وبين العناصر المعمارية الإسلامية التي كانت مستخدمة منذ العصر الفاطمي وماتلاه من عصور.

ونظراً للقيمة الفنية والتاريخية للمسرح، قام قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار بتسجيله كأثر إسلامي عام 1988، وتم ضم المبنى إلى قوائم المباني ذات القيمة الفنية والتاريخية بمحافظة البحيرة.

يرجع تاريخ إنشاء المبني إلى عهد الملك فؤاد الأول الذي قام بوضع حجر أساسه في نوفمبر 1930 ، وأطلق علي القسم الغربي من المبني أولا "سينما وتياترو فاروق" قبل أن يتغير إلي "سينما البلدية" عام 1952، وفي عام 1977 تغير الاسم إلي سينما النصر الشتوي وهي التسمية المعروفة حتي الآن بينما سميت المكتبة باسم الملك فؤاد ثم أطلق عليها اسم الأديب الراحل توفيق الحكيم وتعرف حاليا بمكتبة دمنهور.



ــ أمسية موسيقية كلاسيكية للهارب والفلوت والوتريات بالمسرح الصغير

في سياق متصل، يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة من مساء اليوم أيضا، أمسية موسيقية كلاسيكية تقدمها عازفة الهارب منال محيي الدين، بمشاركة العازفين هدى عبد العظيم (فلوت) ، شادى عبد السلام - حسام عزت (فيولينة)، روان عبد الرازق (فيولا)، وعلاء عبد الله (تشيلو).



يتضمن البرنامج مختارات من أبرز الأعمال العالمية لأشهر المؤلفين من بينهم هاندل، موتسارت، روسيني إلجار، وتشايكوفيسكي .



‎يشار إلي أن "منال محيى الدين"، تعد من أوائل العازفات المصريات على آلة الهارب والتي وصلت للعالمية، حيث صنفت ضمن أفضل عشر عازفات للهارب على مستوى العالم، وعزفت مع الموسيقار فتحي سلامة والموسيقار عمر خيرت، وسعت منال محيي الدين إلى إعادة صياغة أعمال رياض السنباطي وعبد الوهاب الموسيقية بشكل يناسب طبيعة الهارب.



ــ "سيرة عنتر وعبلة" علي مسرح سيد درويش

كما تواصل فرقة فرسان الشرق للتراث، في الثامنة مساء اليوم، عرضها الراقص "سيرة عنتر وعبلة"، وذلك علي مسرح سيد درويش ــ أوبر الإسكندرية.



العرض أداء كل من: أسامة فوزي ومحمد زناتي، موسيقي أحمد الناصر، إضاءة رضا إبراهيم. تصميم وإخراج كريمة بدير.