إيطاليا تطلب من مواطنيها فى أوكرانيا مغادرة البلاد

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن سفارة بلاده في كييف تجلي مجموعة من موظفيها وتطلب من كل مواطني إيطاليا الموجودين في أوكرانيا مغادرتها.

وقال دي مايو، في تصريح صحفي أدلى به اليوم في بروكسل: "سفارتنا في كييف تعمل على إجلاء موظفيها وتدعو كل الإيطاليين الموجودين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد".

وأضاف مع ذلك: "لكن السفارة ستبقى مفتوحة وتظل عاملة لأننا نريد أن نظهر تضامننا مع الشعب الأوكراني وثقتنا بالدبلوماسية".

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن قرار السلطات الروسية بالاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين ينبغي إدانته لأنه مخالف لاتفاقيات مينسك ويشكل عقبة خطيرة في البحث عن حل دبلوماسي.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أن بلاده ستواصل دعم سلامة أوكرانيا وسيادتها الكاملة داخل حدودها المعترف بها دوليًا، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، إن روما تحث كل الأطراف من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات بالصيغ المناسبة مع القناعة بأن المبادرات الأحادية الجانب تمنع الوصول إلى ظروف الاستقرار والأمن في المنطقة.

وشدد لويجي دي مايو على أن بلاده على اتصال دائم مع الشركاء الأوروبيين والأطلسيين من أجل تنسيق الرد على إعلان روسيا، مشيراً إلى أن الحكومة الإيطالية مستعدة لتقديم تقرير إلى البرلمان.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، مرسوما بالاعتراف الرسمي بلوغانسك ودونيتسك كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الاثنين، أن اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا روسيا.

كما اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقات مينسك.

من جهته دعا وزير خارجية لاتفيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا بعد الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

وطالب بوتين كييف بوقف العمليات العسكرية فورا وإلا سيقع على عاتقها مسؤولية استمرار نزيف الدماء، مشيرا إلى أنه من حق روسيا اتخاذ إجراءات انتقامية ولن تتخلى عن سيادتها وقيمها الوطنية.