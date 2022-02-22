الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أمريكى: بايدن لم يقدم التزامات غير معلن عنها للرئيس الروسى بشأن انضمام أوكرانيا لـ«الناتو»

بايدن
بايدن

 قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن لم يقدم أي تأكيدات أو التزامات غير معلن عنها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلنطي "الناتو".


ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية  عن المسئول الأمريكي، الذي لم تذكر اسمه، قوله إن احتمالية انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" في المدى القريب "ليس مرجحا للغاية"، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى "المزيد من العمل الذي يتعين عليهم القيام به فيما يتعلق بالديمقراطية وعدد قليل من الأمور الأخرى الجارية هناك".
 

وذكرت "سي إن إن" أن الولايات المتحدة لم تغير حتى الآن موقفها بشأن انضمام كييف إلى الحلف الغربي "الناتو".

 

 وعلى صعيد آخر، ناقش مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خططًا مع الحكومة الأوكرانية لمغادرة الرئيس فولوديمير زيلينسكي كييف حال حدوث غزو روسي، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة على المناقشات.

 

وقالت المصادر إنه بموجب خطة تمت مناقشتها سينتقل «زيلينسكي» إلى لفيف في غرب أوكرانيا، وتقع على بعد حوالي 50 ميلاً من الحدود البولندية، بحسب قناة "CNBC" الأمريكية.

 

من ناحية أخرى، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن وزيلينسكي تحدثا هاتفيا يوم الاثنين.

 

ووفق القناة الأمريكية أجلت الولايات المتحدة معظم موظفي سفارتها في كييف يوم 12 فبراير الجاري ونقلت العمليات إلى لفيف بسبب مخاوف أمنية بشأن استمرار الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية، فيما يحذر المسؤولون الأمريكيون الآن من غزو وشيك قد يصل إلى كييف.

 

ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي التعليق للقناة عندما سئل عن المناقشات بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين حول خطط زيلينسكي إذا غزت روسيا.

 

وقال متحدث باسم زيلينسكي إن الزعيم الأوكراني وبايدن لم يناقشا رحيله المحتمل من كييف والانتقال إلى لفيف، ولم يكن المتحدث على علم بما إذا كانت هذه المناقشات قد جرت بين مسؤولين من المستوى الأدنى في الحكومتين الأمريكية والأوكرانية.

 

وأوضحت قناة «CNBC» أنه على الرغم من تصريحات زيلينسكي في الأسابيع الأخيرة بأن الحكومات الأمريكية والغربية تبالغ في تقدير التهديد بشن هجوم روسي، إلا أن حكومته كانت تستعد لهجوم عسكري روسي محتمل وغيرت عناصر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحساسة والقيادة العسكرية خارج كييف.

 

وقال مصدر أوكراني للقناة إن الحكومة فعلت كل ما يتعين عليهم القيام به للاستعداد بهدوء شديد.

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