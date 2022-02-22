الليلة .. مناقشة المجموعة القصصية "آدم يصنع مملكته" بمركز الحرية للإبداع

تستقبل قاعة المسرح بمركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، ندوة ثقافية لمناقشة المجموعة القصصية "آدم يصنع مملكته"، والصادرة عن دار بتانة للنشر والتوزيع، للقاص محمد عباس علي داود. هذا ويناقش المجموعة الناقد دكتور بهاء حسب الله، ويدير اللقاء الشاعرأحمد فضل شبلول.

ويعد مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية٬ أول المراكز الثقافية التي أنشأت في جمهورية مصر العربية٬ بل هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه.

ويعتبر المركز ملتقى أهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواه في كافة المجالات العلمية والفنية.

يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين بالمركز وحرصا علي النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية٬ ويقوم المركز من خلال اقسامه المختلفة بأنشطة متعددة ومتباينة هادفة وقائمة علي دراسة متيقنة.

ــ نقاد يحللون رؤية أميرة وأميمة للعالم في منتدى الاستقلال

في سياق متصل، تعقد في السادسة مساء اليوم أيضا، أمسية جديدة من أمسيات منتدي الاستقلال الثقافي، لمناقشة المجموعتين القصصيتين: "ست زوايا للصلاة"، والصادرة عن دار العين للنشر والتوزيع، للكاتبة أميرة بدوي، وتناقشها الكاتبة الروائية الكبيرة سلوي بكر.

أما المجموعة القصصية الثانية للكاتبة والمترجمة أميمة صبحي والصادرة أيضا عن دار العين تحت عنوان "رؤى المدينة المقدسة"، ويناقشها الناقد الدكتور محمد سليم شوشة، ويدير اللقاء الشاعر أحمد سراج.

الجدير بالذكر أن المجموعتين صادرتان عن دار العين للنشر والتوزيع، وأن أميرة بدوي قاصة ومترجمة صدر لها: "ست زوايا للصلاة، مجموعة قصصية، دار العين للنشر"، وفي مجال الترجمة العربية قدمت "تائهة في الحي الإسباني، هيدي جودريتش، منشورات إييدي".والترجمة العربية لرواية أورلاندو- فيرجينيا وولف، دار العين للنشر، الترجمة العربية لرواية غرفة يعقوب- فيرجينيا وولف، المتنبي للترجمة والنشر.

و"أميمة صبحي"، كاتبة ومترجمة مصرية، حصلت على المركز الأول في مسابقة ورشة "قصص القاهرة القصيرة"، والتي نظمها معهد جوته عام 2015 عن قصة "الرأس الذي كشف غطاؤه".

ترجمت أميمة صبحي كتاب "عقول مريضة" للباحث الهولندي دوي درايسما، وصدر عن دار العربي للنشر والتوزيع عام 2013. كما ترجمت لنفس الدار رواية "إلينج" للكاتب النرويجي انجفار أمبرشن عام 2016. وصلت مجموعتها القصصية "رؤي المدينة المقدسة" لجائزة ساويرس العام الماضي 2020 .

بالإضافة إلي ترجمتها لرواية الكاتبة الأسكتلندية آلي سميث، والمعنونة بـ "فندق العالم"، والتي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر للعام 2021.

