الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوريس جونسون: سنعرض على أوكرانيا تقديم المساعدة

بوريس جونسون
بوريس جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه سوف يتحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسيعرض عليه تقديم لندن المساعدة لكييف، وذلك حسب نبأ عاجل قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم.

يأتي ذلك في أعقاب قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين من طرف واحد في شرق أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، هاجم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين من طرف واحد في شرق أوكرانيا، معتبرا أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا.

وقال جونسون، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، إن قرار بوتين الاعتراف بجمهوريتين انفصاليتين في أوكرانيا يمثل "بكل وضوح اختراق للقانون الدولي"، ووصفه بـ"الانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة (أراضي) أوكرانيا"، مضيفا أنه "نذير شؤم" و"علامة قاتمة" على أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، على حد تعبيره.

وأعلن الرئيس الروسي في خطاب متلفز، قبل قليل، توقيع مرسوم يتضمن الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، داعيا الجمعية الفيدرالية التصديق على الوثائق اللازمة.

وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا "كوفيد- 19" في المملكة المتحدة.

كما أعلن رئيس وزراء بريطانيا خلال كلمة له اليوم أمام مجلس العموم البريطاني، إلغاء الحجر الصحي عند الإصابة بكورونا، داعيا المصابين بالوباء إلى ممارسة المسئولية الذاتية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه اعتبارًا من يوم الخميس سينتهي المطلب القانوني بالعزل الذاتي إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية.

كما أوضح بوريس جونسون أن الاختبارات المجانية للأعراض وعديمة الأعراض ستنتهي في إنجلترا اعتبارًا من 1 أبريل المقبل.

إضافة إلى أنها ستسهّل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد وعبر أي منافذ أخرى يتم إنشاؤها مستقبلًا في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.

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