محافظ الغربية يزور مصابى الشرطة بمستشفى المحلة العام

توجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، لمستشفى المحلة العام للاطمئنان على صحة اثنين من رجال الشرطة، إثر تعرضهم لإصابات أثناء تأدية واجبهم بنطاق مركز المحلة الكبرى صباح اليوم.

واطمأن محافظ الغربية على الوضع الصحي للمصابين، واطلع على تقارير حالتهم الصحية، موجهًا باستمرار توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال فترة بقائهم بالمستشفى، كما تمنى لهم الشفاء العاجل في أقرب وقت، وأشاد بما بذلوه من جهود وتضحيات في سبيل أداء عملهم.

وأكد "رحمي" على تقديره الكامل لما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات وفداء في سبيل استقرار الوطن وحفظ الأمن وتنفيذ أحكام القضاء.

رافق المحافظ خلال الزيارة، الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، وعلاء النمر رئيس حي أول المحلة وأحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

وعلى صعيد منفصل، تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء أمس الإثنين، مشاريع الرصف الجارية التي تشهدها المحافظة، وذلك خلال جولة موسعة رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، حيث تفقد المحافظ أحد الشوراع بقرية محلة مرحوم والمقرر رصفه، كما تفقد محافظ الغربية أعمال رصف شارع الإسكندرية، حيث تابع أعمال وضع البلدورات بالجزء الخاص بمزلقان المطاحن والذي كان يمثل مشكلة مرورية بسبب عدم تأهيلها وما قد تتسبب به من غلق لمخرج الشارع وإعاقة حركة السيارات.

وفي ذات السياق تفقد المحافظ أعمال الرصف بشارع سكة سيجر والذي تتم به حاليا أعمال رفع كفاءة تشمل الطريق بالكامل من تجديد الأرصفة على جانبي الطريق، وضع البلدورات، تركيب بالوعات الصرف وغيرها من الأعمال التمهيدية والتي تسبق تنفيذ أعمال الرصف.

واستكملت الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع الجانبية، والذي يعد واحدًا من أهم الشوارع المرورية الواصلة بين حي أول وثان طنطا بطول ١٢٠٠ متر وبتكلفة ٨ ملايين جنيه، وتم وضع طبقة الأسفلت الأولى، وجارٍ أعمال وضع البلدورات وتركيب الإنترلوك على جانبي الطريق تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت النهائية، واختتمت الجولة بتفقد تطوير كورنيش الغفران.

وخلال الجولة تم غلق وتشميع أحد الكافيهات لتقديمها الشيشة، إزالة كافة الإشغالات بشارع محلة مرحوم الرئيسي، غلق وتشميع ورشة حرفية لمخالفتها مواعيد الغلق المقررة.