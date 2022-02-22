جونسون: الاعتراف بدونيتسك ولوهانسك انتهاك للقانون الدولى

هاجم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين من طرف واحد في شرق أوكرانيا، معتبرا أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا.

وقال جونسون، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، إن قرار بوتين الاعتراف بجمهوريتين انفصاليتين في أوكرانيا يمثل "بكل وضوح اختراق للقانون الدولي"، ووصفه بـ"الانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة (أراضي) أوكرانيا"، مضيفا أنه "نذير شؤم" و"علامة قاتمة" على أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، على حد تعبيره.

وأعلن الرئيس الروسي في خطاب متلفز، قبل قليل، توقيع مرسوم يتضمن الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، داعيا الجمعية الفيدرالية التصديق على الوثائق اللازمة.

وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا "كوفيد- 19" في المملكة المتحدة.

كما أعلن رئيس وزراء بريطانيا خلال كلمة له اليوم أمام مجلس العموم البريطاني، إلغاء الحجر الصحي عند الإصابة بكورونا، داعيا المصابين بالوباء إلى ممارسة المسئولية الذاتية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه اعتبارًا من يوم الخميس سينتهي المطلب القانوني بالعزل الذاتي إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية.

كما أوضح بوريس جونسون أن الاختبارات المجانية للأعراض وعديمة الأعراض ستنتهي في إنجلترا اعتبارًا من 1 أبريل المقبل.

وبموجب الخطط الحكومية، ستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص الذين يُعرف إصابتهم بكورونا باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية في خطوة يرى كثير من مستشاري جونسون الصحيين أنها محفوفة بالمخاطر.

وقال جونسون، أمس الأحد، إنه لا يريد أن يتخلى الناس عن الحذر تماما وإنه ليس هناك تهاون على الإطلاق ولكن توزيع اللقاح يعني أن الحكومة تريد الانتقال من الإلزام الحكومي إلى تشجيع المسئولية الشخصية.