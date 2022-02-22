تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 22-2-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأشار الخبراء إلى وجودة أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية و مدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 و الرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة و ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 و الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على مصر اليوم الثلاثاء 22-2-2022

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

الإسكندرية 21 12

وادي النطرون 22 11

طنطا 22 12

شبين الكوم 21 11

دمنهور 21 12

بلطيم 20 11

مطروح 22 11

السلوم 21 10

سيوة 24 08

بورسعيد 20 12

دمياط 20 11

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 10

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 11

العريش 21 10

رفح 20 09

رأس سدر 20 12

نخل 21 04

نويبع 25 15

طابا 23 13

كاترين 20 04

الطور 23 11

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 25 14

مرسى علم 23 12

الفيوم 24 09

بني سويف 24 08

المنيا 23 07

أسيوط 24 07

سوهاج 25 08

قنا 26 09

الأقصر 27 09

أسوان 28 10

إدفو 27 11

أبوسمبل 27 11

الوادي الجديد 26 06

شلاتين 26 12

أبو رماد 25 13

حلايب 24 13

رأس حدربة 25 14

