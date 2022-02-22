الانتهاء من ميكنة لجان الأورام بعيادة تبن سينا بالمحلة

أكد دكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، أنه ولأول مرة بعيادات الفرع، يتم الانتهاء من ميكنة لجان الأورام بعيادة ابن سينا بالمحلة وعيادة أحمد عرابي بكفر الزيات، مشيرًا أنه تم البدء بالفعل في تشغيل التطبيق الإلكترونى وتدريب مدخلي البيانات على التطبيق.

وأضاف مدير الفرع أنه يجرى التجهيز لتعميم التجربة والتشغيل بعيادة على بن أبى طالب بطنطا خلال أسبوعين، ومن المقرر تباعاً ميكنة لجان القلب بعيادات الفرع بعد الانتهاء من ميكنة لجان الأورام.

وأشار مدير الفرع إلى أنه تم إنجاز نسبة ٧٥ ٪؜ من مراحل تطوير البنية المعلوماتية باللجان وتفعيل مشروعات الميكنة لتحسين الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة لجمهور الهيئة من المنتفعين.

وأوضح سامح هلال، مدير إدارة المعلومات والتوثيق بالفرع، أن المشروع يهدف إلى تحسين مستوى الخدمة الطبية لمرضى الأورام والقلب وإنشاء قواعد بيانات على مستوى الفرع لدعم اتخاذ القرار، بالإضافة لتحليل البيانات ودراسة معدل انتشار الأمراض ومسببات حدوثها.

وفى سياق متصل، نجحت عيادة طلاب تاني طنطا ومجمع صحات المحلة فى الحصول على المراكز الأولى كأفضل أداء على مستوى فروع الهيئة حتى الآن في إنجاز العمل بحملة الأنيميا والتقزم في إطار مبادرات رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد دكتور سيد جلال، مدير الفرع، أن العمل في الحملة مستمر حتى نهاية السنة الدراسية ويسير وفقا للخطة الموضوعة حييث يبلغ المستهدف لعيادات الربط ١٣٠ ألفًا وتم التعامل مع ما يقرب من ٧٠ ألفًا في خلال شهرين ونصف بنسبة إنجاز تصل إلى ٥٥ ٪، ومن المقرر الوصول للمستهدف وتحقيق نسبة إنجاز ١٠٠ ٪ من خلال فرق عمل مدربة، حيث يتم إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب.

وجدير بالذكر أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.