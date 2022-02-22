الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. العالم يتابع ظاهرة تعامد الشمس على أبوسمبل فى رسالة حب وسلام للعالم

تعامد الشمس على أبوسمبل
تعامد الشمس على أبوسمبل

يتابع العالم مع بداية  شروق شمس اليوم الثلاثاء 22 فبراير، ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبوسمبل بمحافظة أسوان والتى ستقام  فى تمام الساعة السادسة و20 دقيقة صباحاً وتستمر الظاهرة الفلكية  لنحو 20 دقيقة فقط، تتسلل خلالها  أشعة الشمس داخل ممر المعبد بطول 60 متراً وصولاً إلى حجرة قدس الأقداس، التي  يجلس بداخلها الملك رمسيس الثاني بجوار 3 تماثيل أخرى لمعبودين لدى القدماء المصريين والذى ترسل فيه وزارة السياحة والأثار رسالة حب وسلام للعالم.

 

وتجرى  هذه الظاهرة الفلكية العالمية على معبد أبوسمبل مرتين فى العالم الأولى خلال خلال شهر فبراير والأخرى خلال أكتوبر، ويرجع  علماء الآثار سبب هذه الظاهرةإالى الإعلان عن بدء موسم الزراعة فى أكتوبر والحصاد فى فبراير.

 

وقدمت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الثقافة  ومحافظة أسوان عرضاً فنياً بعد انتهاء عرض الصوت والضوء بمناسبة الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل اليوم  ويعد تاريخ هذا التعامد تاريخاً استثنائياً مميزاً ولن يتكرر فهو يوافق 22/02/2022.

 

وتم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة، قصة اكتشاف معبد الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل، وعملية إنقاذه وتفكيك أحجاره ونقلها وإعادة تركيبها في موقعه الجديد أمام بحيرة ناصر في ستينيات القرن الماضي.

 

كما سلط العرض أيضاً الضوء على قصة حياة الملك رمسيس الثاني، ومعركة قادش وأول معاهدة سلام تم ابرامها في العالم والمدونة على جدران معبده، وفى نهاية الحفل الذى حضرة الدكتور خالد العنانى  وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان تم إطلاق العديد من البالونات الطائرة المضيئة لتزيين وتجميل إضاءة سماء أبوسمبل ليلاً في رسالة حب وسلام للعالم أجمع من أبوسمبل.

معبد أبو سمبل ظاهرة تعامد الشمس أشعة الشمس الظاهرة الفلكية رسالة حب وسلام وزارة السياحة والآثار

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