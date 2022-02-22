الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انطلاق أولى عروض «موسكو على الجليد» بدار الأوبرا المصرية (صور)

عروض موسكو على الجليد
عروض موسكو على الجليد

انطلقت أولى عروض فرقة موسكو على الجليد الروسية، والتي تقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وتستضيفها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

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فعلى المسرح الكبير نجح أعضاء الفرقة في الاستحواذ على إعجاب الجمهور من خلال الحركات الرشيقة واللياقة ومرونة الأداء الذي مزج بين أسلوب الباليه الكلاسيكي والرقص الإيقاعي المعاصر، ووصلوا بالجمهور إلى درجة الإبهار مجسدين قصتي باليه بحيرة البجع وسندريلا، كما ساهم تكامل العناصر الفنية من إضاءة وديكور وملابس وموسيقى في إكمال المشهد المبتكر.

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جدير بالذكر، أن عروض فرقة موسكو على الجليد تتواصل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقين  22 و23 و24 فبراير الجاري.

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يذكر أن فرقة باليه موسكو على الجليد تأسست عام 2003 على يد فيتالى فيدينيف، أحد نجوم فرقة أوكرانيا الوطنية للباليه بهدف تقديم لون جديد ومختلف من الفنون يجمع الرقص الكلاسيكي والإيقاعي بفنون حركية أخرى تجذب اهتمام الصغار والكبار، وتضم أكثر من 300 عارض حققوا نجاحًا باهرًا اثناء جولاتهم العالمية في مختلف الدول، منها "مصر ، فنلاندا ، اليابان ، أسبانيا ، كوريا ، الأرجنتين ، البرازيل، ألمانيا ، أستراليا"، وغيرها من الدول.

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عروض موسكو على الجليد
عروض موسكو على الجليد
عروض موسكو على الجليد
عروض موسكو على الجليد
عروض موسكو على الجليد
عروض موسكو على الجليد
عروض موسكو على الجليد
عروض موسكو على الجليد
عروض موسكو على الجليد
عروض موسكو على الجليد
عروض موسكو على الجليد
عروض موسكو على الجليد
عروض موسكو على الجليد
عروض موسكو على الجليد
عروض موسكو على الجليد
عروض موسكو على الجليد
الثلاثاء جسد أحلام استحواذ عالمية الوطن البرازيل موسيقى الارجنتين على

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