بوتين يأمر وزارة الدفاع بإرسال قوات إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الاثنين، بإرسال قوات عسكرية روسية إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، بعد اعترافه بانفصالهما عن أوكرانيا، وأمر بوتين وزارة الدفاع الروسية بنشر "قوات حفظ سلام" في دونيتسك ولوغانسك بعد الاعتراف بهما.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن قرار السلطات الروسية بالاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين ينبغي إدانته لأنه مخالف لاتفاقيات مينسك ويشكل عقبة خطيرة في البحث عن حل دبلوماسي.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، إن روما تحث كل الأطراف من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات بالصيغ المناسبة مع القناعة بأن المبادرات الأحادية الجانب تمنع الوصول إلى ظروف الاستقرار والأمن في المنطقة.

وشدد لويجي دي مايو على أن بلاده على اتصال دائم مع الشركاء الأوروبيين والأطلسيين من أجل تنسيق الرد على إعلان روسيا، مشيراً إلى أن الحكومة الإيطالية مستعدة لتقديم تقرير إلى البرلمان.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، مرسوما بالاعتراف الرسمي بلوغانسك ودونيتسك كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الاثنين، أن اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا روسيا.

وطالب بوتين كييف بوقف العمليات العسكرية فورا وإلا سيقع على عاتقها مسؤولية استمرار نزيف الدماء، مشيرا إلى أنه من حق روسيا اتخاذ إجراءات انتقامية ولن تتخلى عن سيادتها وقيمها الوطنية.

واعتبر الرئيس الروسي أن العداء الأمريكي لروسيا هو بسبب رفضهم لوجود أي بلد قوي في العالم غيرهم، مشيرا إلى أن الطائرات المسيرة الأمريكية التي تحلق في أجواء أوكرانيا تتجسس دائما على روسيا.

ونوه بوتين إلى أن الغرب يعمل على جر أوكرانيا لمواجهة مع روسيا، موضحا أن الدستور الأوكراني يمنع انتشار القواعد العسكرية الأجنبية في أوكرانيا ويتحايلون على ذلك تحت اسم البعثات العسكرية