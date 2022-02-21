الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: بايدن يفرض حظر التجارة فى المناطق الانفصالية التى أعلنها بوتين

بايدن وبوتن
بايدن وبوتن

قال البيت الأبيض، مساء الاثنين، إن الرئيس جو بايدن اتخذ قرارا باصدار أمرا تنفيذيا قريبا يحظر "الاستثمار والتجارة والتمويل الجديد من قبل الأمريكيين إلى أو من أو في" المنطقتين الانفصاليتين بشرق أوكرانيا، اللاتي أعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهما ككيانات مستقلة يوم الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في بيان، إن القرار "سيتيح أيضا سلطة فرض عقوبات على أي شخص مصمم على العمل في تلك المناطق بأوكرانيا"، بحسب رويترز.

وقالت بساكي إن المزيد من الإجراءات وشيكة وقالت إنها منفصلة عن العقوبات التي تستعد لها الولايات المتحدة وحلفاؤها إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وأعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكى بعد خطاب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأوضح البيت الأبيض أن الاتصال استغرق نحو 35 دقيقة.

وفى وقت سابق من اليوم، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

جاء ذلك خلال خطاب للرئيس بوتين وجهه للشعب الروسي مساء اليوم بشأن الاعتراف بمنطقتي لوجانسك ودونيتسك.

قال بوتين: «حان الوقت للاعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك».

ونوه بوتين إلى أن الغرب يعمل على جر أوكرانيا لمواجهة مع روسيا، موضحا أن  الدستور الأوكراني يمنع انتشار القواعد العسكرية الأجنبية في أوكرانيا ويتحايلون على ذلك تحت اسم البعثات العسكرية.

وكانت اعتبرت وكالة اسوشيتد برس أن الخطوة التي اتخذها بوتن من شأنها تصعيد التوترات مع الغرب وسط مخاوف من أن موسكو قد تشن غزوًا وشيكًا لأوكرانيا.

وأفادت بأن إذا اعترفت روسيا بالمناطق الانفصالية ، فسيؤدي ذلك إلى زيادة التوترات لأن موسكو قد تستخدم هذه الخطوة لإرسال قواتها وأسلحتها علانية إلى هناك. 

وحتى الآن، اتهمت أوكرانيا والغرب روسيا بدعم الانفصاليين، لكن موسكو نفت ذلك ، قائلة إن الروس الذين قاتلوا هناك كانوا متطوعين.

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وائل لطفي

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