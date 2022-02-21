فى أول ظهور لهما معًا.. على الحجار ونجله أحمد فى ضيافة منى الشاذلى

يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة الخميس المقبل، المطرب الكبير علي الحجار ونجله المطرب أحمد الحجار، في أول ظهور تليفزيوني لهما معا بمشاركة فرقتيهما الموسيقيتين، في تمام التاسعة مساء، على قناة cbc.

يقدم الضيفان خلال حوارهما مع الإعلامية منى الشاذلي، عددا من الأغاني الشهيرة، ويشارك أحمد الحجار بالعزف في بعضها على البيانو، إذ يغنيان معًا "بوابة الحلواني" و"تجيش نعيش" و"عارفة" وغيرها من الأغنيات.

كما يقدم أحمد الحجار عددا من أغنياته مثل "سيدي"، وأغنيات لمطربين آخرين مثل "مش نظرة وابتسامة" لسيمون، إلى جانب الأغنيات التي شارك فيها والده.

يتحدث كل منهما عن طفولة أحمد علي الحجار وبداياته الموسيقية، وتفاصيل سفره لأمريكا لدراسة الغناء، وعلاقته بجده الراحل إبراهيم الحجار. كما يروي الضيفان الكثير عن أسرة الحجار الفنية وأجيالها المتعاقبة حتى احتراف أحمد الحجار للموسيقى والغناء والتلحين.

أما علي الحجار فيتحدث في جانب من اللقاء عن علاقته بأخيه المطرب الراحل أحمد الحجار وفترة وفاته، ويقدم له أغنية "أبويا الحبيب" بعد تغيير بعض كلماتها إلى "أخويا الحبيب".

من جهة أخرى، عبر الفنان على الحجار، عن سعادته بنجاح حفل عيد الحب، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، مؤكدًا أن الحفل كان بحضور كافة الفرقة والتي بدورها كانت سعيدة بالعمل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج إتس شو تايم، المذاع عبر فضائية “cbc”: “الفرقة تحب العمل على موسيقى عمر خيرت وأحمد الحجار، ويعملون فيها بحب وبمزاج جيد، كما أن أغاني الحب ليست السهر والعذاب والأشياء التقليدية، ولكن كل أغنية يكون فيها قصة وموضوع جديد وجملة شعرية مختلفة”.

وأكد أنه ما زال يشعر إلى الآن برهبة وخوف، قائلًا: في الكواليس وقبل دخولي للمسرح كنت أقف أنا والمايسترو أحمد عاطف وبقوله أنا خايف جدًا جدًا فبيقولي يا راجل بعد كل السنين دي، ولكن أنا أظل بعد الأغنيتين الأولى والثانية متوترا جدًا لأن ممكن يكون واحد لم يسمعني لايف فبكون حريص على أن يحبني وهذا شيء يخوف.