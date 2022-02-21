«ياسمين رويض» تعلن الحرب على التقاليد وتقتحم مجال «التعدين» (فيديو)

لم تعد مهنة التعدين والتنقيب عن الذهب في المناجم حكرًا على الرجال، فقد قررت ياسمين رويض، خوض تجربة التعدين في صحراء مصر الشرقية.

ياسمين رويض الجيولوجية بمواقع التعدين ومناجم الذهب، قالت: «تخرجت من كلية العلوم قسم جيولوجيا وكيمياء جامعة الزقازيق، وكنت الأولى على دفعتي، ثم التحقت بمجال التعدين منذ عام 2018، وكنت أرغب فى العمل بمجال التعدين منذ عام 2016، وكان هدفى الوصول والعمل بمناجم الذهب بالرغم من أن هذا المجال يمنع عمل الفتيات به داخل المواقع، لكن إصراري على اقتحام هذا المجال وتغيير الفكر الإدارى باستبعاد الفتيات عن هذا المجال كان هدفى الأساسي، والذى دفعنى إلى ذلك، الدعم المستمر والمتواصل من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة فى كافة المجالات والذى كان محفز قوى للإصرار على هدفى».

التعرف على أصل الأشياء والتعامل مع الطبيعة

وأكدت «ياسمين» خلال حوارها لـ«الدستور»، أنها ذهبت إلى مواقع التعدين ومناجم الذهب وتعرفت على الكثير فى عالم التعدين، والجديد فى هذا المجال من خلال دراسة أصل الأشياء، والتعامل مع الطبيعة، كما حصلت على دورات تدريبية فى شركات عالمية متخصصة فى مجال التعدين.

وتابعت:«كانت الفكرة فى البداية صعبة جداً، لكننى حاولت كثيراً، وأثناء رحلتى مع المجموعة التى تدربت معها، تعلمت أن كل خطوة فى هذا المجال لابد أن تكون محسوبة ولا تقبل الأخطاء، وكيفية العمل بالمواقع والتحرك والتعامل مع المعدات أثناء تسلق الجبل، وكيفية استخدام البصلة والعدسة والشاكوش، وكذلك التعامل مع الوقت أثناء العمل فى المناجم، لان كل هذه الخطوات لابد أن تكون مدروسة جيداً قبل بدء العمل».

في البداية كانت التجربة شاقة، لكنها ممتعة بالنسبة للعمل فى مجال التعدين، خاصة بعد أن سمحت شركات التعدين العالمية بدخول المرأة فى هذا المجال بعد الحاح كبير، لتنتصر إرادة المرأة مجددًا وتثبت قدرتها على العمل في البيئات الصعبة.

وأكملت: هدفى أن أكون أحد الكوادر المساهمة فى تنمية الثروة المعدنية فى مصر وخاصة مناجم الذهب، وكذلك نشر الوعى لطلاب الجامعات، خاصة الفتيات.

وأشادت ياسمين بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم للمرأة في جميع المجالات، وكذلك دور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الذى جعل مصر محط أنظار العالم فى قطاع البترول والثروة المعدنية.