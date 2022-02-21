للمرة الرابعة.. تقديم تطعيم كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 75 عامًا في بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا وسكان دور الرعاية والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا والذين يعانون من نقص المناعة سيحصلون على لقاح رابع لكوفيد.

وسيتم تقديم الجرعة المنشطة الرابعة اعتبارًا من فصل الربيع القادم بعد حوالي ستة أشهر من الجرعة الثالثة بعد توصيات اللجنة المشتركة للتطعيم، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقالت الحكومة إن هذه الخطوة كانت ضرورية "كإستراتيجية احترازية للحفاظ على مستويات عالية من المناعة" في المجموعات المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كوفيد.

وأضافت أنها قدمت أيضًا نصيحة مؤقتة لوزراء الحكومة بأن تعزيزًا إضافيًا قد يكون ضروريًا في خريف هذا العام لأولئك المعرضين "لخطر أكبر للإصابة بفيروس كووفيد-19".

وتنخفض المناعة الناتجة عن التطعيم بمرور الوقت وتلقى العديد من كبار السن جرعة لقاح حديثة في سبتمبر أو أكتوبر 2021.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.