حصاد «الزراعة».. مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.. والصادرات تتجاوز 3 مليارات دولار

اجرت وزارة الزراعة اليوم عدد من الانشطة نستعرضها في التقرير التالي:-

«الزراعة»: جهود مصرية ضخمة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية

شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الاجتماع الوزاري الأول لمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ والمنعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في حضور نحو 15 وزيرًا وأكثر من 10 وزراء عبر الفيديو كونفرانس.

في بداية كلمته توجه "القصير" بالشكر للوزيرة مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الاجتماع الهام، والذي يعقد على هامش أسبوع الزراعة والغذاء بمعرض دبي (World Expo)، وعلى تبني الإمارات لإطلاق مبادرة الإبتكار الزراعي للمناخ (AIM for Climate) بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبدعم من 40 دولة، والتي تأتي في توقيت مناسب للغاية من ناحية الحاجة الملحة لضمان الأمن الغذائي وتطوير سلاسل التوريد للمنتجات الغذائية.

https://www.dostor.org/3721444

وزير الزراعة: الصادرات الخارجية تجاوزت 3 مليارات دولار رغم كورونا

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى، منها مشروعات فى شمال ووسط سيناء تبلغ مساحتها 500 ألف فدان، إلى جانب مشروع توشكى الخير وهو مشروع عملاق يمتلك مقومات كبيرة، بالإضافة إلى مشروعات في الوادي الجديد وشرق العوينات والمنيا.

ولفت "القصير" إلى أن مجال الاستصلاح في الأراضي يتبعه مشروعات أخرى مهمة في مجال التصنيع الزراعي ومجال التعبئة والتغليف ومجال التصدير ومحطات التصدير، والمجتمعات العمرانية، كما أن جميع هذه المشروعات تضيف فرصاً استثمارية مهمة، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر.

https://www.dostor.org/3721204



القصير: ننفذ مشروعات قومية واعدة والزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد القومي

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية لديها أجندة كبيرة ومشروعات واعدة في مجال الزراعة في كل القطاعات.

وأوضح القصير، أنه يتم تنفيذ مشروعات ضخمة في التوسع الأفقي والراسي، تهدف إلى الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه منها مشروعات إنشاء 100 ألف فدان صوب زراعية، واستنباط الأصناف المتحملة للملوحة والجفاف ومشروع إنتاج بذور الخضر، ومشروعات الانتاج الحيواني والسمكي ومنها مشروع المليون رأس ماشية وإنشاء المفرخات السمكية ومزرعة الفيروز للاستزراع السمكي وبركة غليون والمشروع القومي للاستزراع السمكي بقناة السويس فضلا عن مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة.

https://www.dostor.org/3721190



وزير الزراعة: العلاقات المصرية الإماراتية نموذجا يحتذى وحققنا نهضة زراعية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن العلاقات المتميزة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، تعد نموذجا يحتذى وهناك تنسيقاً كبيراً بين قيادة الدولتين، كما أن هناك انسجاماً واتفاقاً في كل الرؤى والقضايا الدولية، موضحا أن التواجد في "إكسبو" جاء لعرض الفرص الموجودة في مصر، لافتا إلى أن القطاع الزراعي المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد نهضة غير مسبوقة.

https://www.dostor.org/3721171