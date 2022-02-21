الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تدين هجمات الحوثى ضد السعودية.. وتؤكد دعمها لتدابير المملكة ضد الإرهاب

الحوثي
الحوثي

أدانت مصر بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي من قِبل ميليشيا الحوثي لمطار الملك عبدالله في جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك باستخدام طائرة مسيرة مفخخة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء فضلا عما خلفه هذا الهجوم الإرهابي الجبان من خسائر مادية.

وأكدت مصر مجددًا أن تكرار استهداف المنشآت الحيوية المدنية، بما في ذلك المطارات الواقعة في المملكة، والمدنيين الأبرياء من قِبل ميليشيا الحوثي يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف وتهديدًا سافرًا لأمن واستقرار المملكة ولسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية.

وشددت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير لمواجهة هذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، مؤكدة الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

مصر السعودية ميليشيا الحوثي الملك عبد الله مطار جازان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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مصر تدين هجمات الحوثى ضد السعودية.. وتؤكد دعمها لتدابير المملكة ضد الإرهاب

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