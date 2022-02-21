انخفاض أسعار الأرز.. والإشادة بأول خط إنتاج مصري للذهب.. حصاد «التموين»

أجرت وزارة التموين عدد من الأنشطة، اليوم ونستعرضها في التقرير التالي

- انخفاض أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» 200 جنيه في الأسواق المحلية

تباينت أسعار الأرز في السوق المحلي المصري لدى تجار الجملة خلال تعاملات اليوم الإثنين 21-2-2022، حيث ثبتت أسعار الأرز الأبيض بينما انخفضت أسعار الأرز الشعير بنوعيه رفيع الحبة وعريض الحبة.

وسجلت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" اليوم، انخفاضًا في سعر الطن بنحو 200 جنيه في الأسواق المحلية، ليسجل سعر الطن 5,800 جنيه، مقارنة بأسعار أمس 6,000 جنيه، كما تراجعت أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 5,200 جنيه، بدلًا من 5,300 جنيه، أي بمقدار انخفاض 100 جنيه، واستقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، ليصل سعر الطن إلى 9,200 جنيه.

https://www.dostor.org/3721221





- «حواس» يشيد بأول خط إنتاج مصري للذهب المنسوج

أشاد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق بالطفرة التي حققها قطاع إنتاج الذهب المصري من رقي في التصميم واستكمال لمسيرة الفراعنة في الفن والإبداع.

وقال حواس خلال زيارته لجناج مجموعة ماستر جولد ايجبت بمعرض نيبو للذهب والمجوهرات الذي يعقد برعاية الدكتور مصطفى متبولي رئيس الوزراء، حيث عرض أحمد صابر عبدالهادى رئيس مجلس الإدارة منتجات خط انتاج الذهب المنستوج التي تقدمها مجموعة ماستر جولد لأول مرة في مصر وترسخ لقيمة لإبداع الأيدي المصرية الماهرة.

https://www.dostor.org/3721368





-«التموين» تعلن تفاصيل إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة

أكد الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية يأتي في إطار توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات، مشيرا إلى أن هذه المدينة لن تكون بديلا أو نقلا للصاغة القديمة وأن العمل مستمر في تلك المنطقة دون المساس بها، موضحا أن المشروع الجديد هو مدينة صناعية متخصصة لمنتجات المعدن النفيس لما تمثله تلك الصناعة من أهمية للاقتصاد القومي وما تمتلك من فرص كبيرة للموافقة والتطور، منوها بأن المناطق الصناعية المتخصصة توفر مجموعة من التسهيلات اللوجيستية والتي قد لا تتوفر للمنتجين في مناطق الورش التقليدية.

https://www.dostor.org/3721427

- المصيلحي يكرم رودا صناعة المجوهرات في مصر والشرق الاوسط

كرم وزير التموين الدكتور علي المصلحي عددا من الشخصيات الرائدة في مجال صناعة الذهب وهم «بيبر بيوكي وبشرى إبراهيم والدكتور وصفي أمين وواصف فاروق وإبراهيم بطرس والمهندس رفيق عباسي ومحمد عبد السلام أحمد»، موجها بتكريم اسمي «مصطفى نصار وحسن نصار».

وشكر وزير التموين كافة المشاركين في احتفالية ختام معرض «نبيو» للذهب والمجوهرات وعقد في الفترة من ١٩-٢١ فبراير، بحضور 4 وزراء ومحافظ القاهرة.

https://www.dostor.org/3721813