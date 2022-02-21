الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بوتين» يعترف بدونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا

بوتين
بوتين

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، بدونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

جاء ذلك خلال خطاب للرئيس بوتين وجهه للشعب الروسي مساء اليوم بشأن الاعتراف بمنطقتي لوجانسك ودونيتسك.

قال بوتين: «حان الوقت للاعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك».

واعتبر الرئيس الروسي أن العداء الأمريكي لروسيا هو بسبب رفضهم لوجود أي بلد قوي في العالم غيرهم، مشيراً إلى أن الطائرات المسيرة الأمريكية التي تحلق في أجواء أوكرانيا تتجسس دائماً على روسيا.

ونوه بوتين بأن الغرب يعمل على جر أوكرانيا لمواجهة مع روسيا، موضحاً أن  الدستور الأوكراني يمنع انتشار القواعد العسكرية الأجنبية في أوكرانيا ويتحايلون على ذلك تحت اسم البعثات العسكرية.

وأضاف: «الولايات المتحدة والناتو تستخدمان أوكرانيا كساحة عمليات خاصة بهما، وهناك توجه لضم أوكرانيا وجورجيا للناتو رغم نفي قادة غربيين لذلك».

وتابع: «أكدنا استعدادنا للحوار على أساس عدم توسع الناتو وعدم نشر القواعد العسكرية والعودة لخريطة 1997 بشأن دول الحلف، والغرب سيفرض عقوبات على روسيا على أي حال ولا علاقة للأمر بأوكرانيا».

وأكد بوتين أن  التجمعات السكنية تقصف في دونباس والمدنيون هناك يعيشون مأساة حقيقية، مشيرا إلى ان الناتو نشر أنظمة مضادة للصواريخ في مناطق عدة وهي أنظمة يمكن اعتبارها هجومية.

وأوضح الرئيس الروسي أن الولايات المتحدة تعتبر موسكو التهديد الأساسي للناتو، مضيفاً: «ندرك أن توسع حلف شمال الأطلسي نحو الشرق مسألة وقت والغربيون بصقوا علينا حينما قلنا إن تحركاتهم تهدد أمننا القومي».

 

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