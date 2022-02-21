الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الصور الأولى لـ أحمد وفيق فى كواليس تصوير «بيت الشدة»

وفيق
وفيق

يواصل الفنان أحمد وفيق، حاليا، تصوير مشاهده بمسلسل "بيت الشدة" الذي يخوض بطولته بجانب الفنانة وفاء عامر، وذلك بالحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

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ويجسد "وفيق" لأول مرة في الدراما  دور "أب" ولديه أبناء، ضمن الأحداث الدرامية للمسلسل، كما يواصل فريق العمل، التصوير في نفس الديكور لمدة أيام وينتقل بعدها أبطال المسلسل إلى ديكور آخر لاستكمال المشاهد الخارجية ضمن أحداث العمل.

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مسلسل"بيت الشدة" يخوض بطولته النجمان وفاء عامر وأحمد وفيق، والمقرر عرضه في دراما رمضان ٢٠٢٢.

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ويشاركهما في بطولة المسلسل، النجوم: إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، ومنا عادل، وعدد من الفنانين، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.

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شاهد صبر دير الانتاج آية مدينة الإنتاج الإعلامي أحمد التهامي إنتاج تصوير مسلسل شعبي فنانين مها أحمد

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