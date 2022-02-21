وزير التموين يكرم رواد صناعة الذهب في مصر والشرق الأوسط

كرم وزير التموين الدكتور علي المصيلحي عددا من الشخصيات الرائدة في مجال صناعة الذهب وهم «بيبر بيوكي وبشرى إبراهيم والدكتور وصفي أمين وواصف فاروق وإبراهيم بطرس والمهندس رفيق عباسي ومحمد عبد السلام أحمد»، موجها بتكريم اسمي «مصطفى نصار وحسن نصار».

وشكر وزير التموين كافة المشاركين في احتفالية ختام معرض «نبيو» للذهب والمجوهرات وعقد في الفترة من ١٩-٢١ فبراير، بحضور 4 وزراء ومحافظ القاهرة.

وفي السياق، قالت المصممة العالمية عزة فهمي إن رحلتها في تصميم المشغولات الذهبية الفرعونية جعلتها تدرس لمدة أكثر من 40 عاما حتى الآن في النقوش والرسوم الفرعونية، وعرضت خلال الجلسة عددا من المشغولات الفرعونية التي صممتها.

من جانبه، قال وزير التموين إن استقبال المعرض للمصمم العالمية عزة فهمي إضافة كبيرة.



وعزة فهمي مصممة مجوهرات ومؤلفة مصرية ورئيس مجلس إدارة شركة «حلى مصر»، وُلدت في سوهاج وتخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم الديكور، وهي مؤسسة دار التصميم «عزة فهمي للمجوهرات».

عزة هي أول امرأة تتدرب على تصميم المجوهرات في خان الخليلي، وفي عام 2013 أسست «استوديو عزة فهمي للتصميم» بالشراكة مع «ألكيميا» مدرسة التصميم المعاصر في فلورنسا.

وأقامت عزة فهمي 200 معرض حول العالم، ووُصِفت بإحدى أكثر نساء مصر تأثيرًا، وإحدى أبرز مصممات المجوهرات في الشرق الأوسط.

وأطلق معرض «نبو 2022» خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير 2022، وضم نخبة من الشركات الرائدة في صناعة المشغولات الذهبية والصناعات التكنولوجية والوسيطة.