ألسن عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الأول نظام الساعات المعتمدة

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الأسن بجامعة عين شمس أنه تم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 / 2022 لجميع فرق مرحلة الليسانس نظام الساعات المعتمدة لأقسام اللغات الإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية والإيطالية والإسبانية والألمانية على نظام جامعة عين شمس الالكتروني UMS.

وأوضحت الدكتور سلوى عميد الكلية أنه تم اعتماد النتيجة في مجلس الكلية المنعقد بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٢٢.

ووجهت الدكتور سلوى رشاد الشكر لإدارة الجامعة ممثلة في الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على ما تقدمه الجامعة من دعم للكلية وابنائها الطلاب والذي أسفر عن سرعة إعلان نتائج جميع الفرق متمنية لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.