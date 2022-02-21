التحقيق في إصابة 13 شخصا في حادث سيارة بأسوان

تباشر جهات التحقيق المختصة بأسوان التحقيق في واقعة إصابة 13 شخص في حادث سيارة في الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية فارس بمحافظة أسوان.

وطالبت النيابة الاستعلام عن الحالة الحالة للمصابين والاستماع لأقوالهم حول تفاصيل الواقعة

تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، وأسفر عن إصابة 13 شخصا بجروح وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبناء على تعليمات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، تم رفع آثار الحادث لتيسير الطريق منعاً لوقف الحركة المرورية، وتم تحويل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.