تدمير مسيرة حوثية فوق مطار الملك عبدالله في جازان بالسعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الإثنين، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان في السعودية.

وأوضح التحالف في بيان له أن شظايا الطائرة أسفرت عن إصابة 4 مدنيين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضح البيان أنه تم تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان، لافتا إلى أن الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.

وأضاف التحالف العربي أن التقرير الأولي يفيد بأن 4 مدنيين أصيبوا داخل مطار الملك عبدالله في جراء شظايا الطائرة المسيرة.

وأمس الاحد، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تنفيذ 14 عملية ضد ميليشيات الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف أنه تم تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيات الحوثي في مأرب وحجة. ⁧‫