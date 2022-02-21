هاني ضاحي: «شعب دمياط يهوى العمل ولا يجلس على المقاهي»

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين في مصر، إن شعب محافظة دمياط يعشق العمل ولا يضيع وقته في الجلوس على المقاهي، موضحًا: «لقد قمت بزيارة محافظة دمياط أكثر من مرة لتنفيذ عدة مشروعات منها مشروع شركة موبكو ومشروعات في مركز كفر البطيخ بدمياط».



وقال «ضاحي» إنه التقى أحد أهالي مركز كفر البطيخ بدمياط، واكتشف أنه يعمل أكثر من مهنة خلال اليوم الواحد وهو ما نقدره في أهالي وشباب محافظة دمياط.

ووقف المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسين مصر، دقيقة حداد، في مقر نادي المهندسين في محافظة دمياط، على روح عدد من رواد نقابة المهندسين في محافظة دمياط منهم وكيل وزارة الإسكان الأسبق في دمياط.

يذكر أن المهندس هاني ضاحي قد وصل إلى محافظة دمياط لعقد مؤتمر انتخابي حاشد، حيث أعلن المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسين مصر، عن ترشحه على مقعد نقيب المهندسين للمرة الثانية، حيث رافقه في الزيارة المهندس حسن عبد العليم أمين عام نقابة مهندسين مصر وعدد من المرشحين على مقاعد نقابة المهندسين ضمن قائمة «في حب مصر».



وفي ذات السياق، أكد «ضاحي» نقيب المهندسين الحالي، النجاحات التى تمت فى كافة القطاعات داخل نقابة المهندسين خلال السنوات الماضية، وأبرزها أنه تسلم النقابة وعليها مديونية بملايين الجنيهات، وحاليًا جنت أرباحا تصل لأكثر من مليار جنيه، بجانب دعم النقابات الفرعية فى المحافظات المختلفة فى شتى المجالات.

وأوضح أن النقابة أحسنت استخدم الأرصدة الموجودة وتطبيق الأنشطة مثل الإسكان والتدريب، وزيادة الإدارات وأصبحت لدينا متسع تدعيم النقابات الفرعية بعد أن كان بها عجز وتم تحسين بنية أساسية ونجحنا فى دعم أكثر من 12 نقابة فرعية فى تقديم الخدمات المقدمة للمهندسين، فضلا عن الرعاية الطبية عملنا تحول رقمى لتقديم الخدمات الطبية فى عام 2021 وهذا العام انتظمت كل الخدمات الطبية المقدمة وتعاقدت النقابة مع مراكز التحاليل والاشعة، وتم زيادة الحدود الخاصة بالرعاية الطبية تصل إلى 27 ألف جنيه.