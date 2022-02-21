السبت.. عرض فيلم «للإيجار» بنادي سينما أوبرا الإسكندرية

يواصل نادي سينما أوبرا الإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر فعالياته يوم السبت المقبل ٢٦ فبراير في الثامنة مساءا.

ويعرض خلال الفعاليات فيلم " للإيجار" للمخرج اسلام بلال وبطولة الفنان خالد الصاوي.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقي كوميدى عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة رجل على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التى يعانيها بسبب الوحدة.

وعقب عرض الافلام سوف تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الفيلم مع الجمهور بحضور المخرج اسلام بلال .

وتقام فعاليات النادي تحت إشراف الناقد "أحمد عسر " و يتم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على أقصي درجات الأمن والسلامة للمشاركين مع الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

أبطال فيلم للايجار

والفيلم سيناريو وإخراج إسلام بلال، بطولة خالد الصاوي، محمد سلام، شيري عادل، ياسر الطوبجي، عصام السقا، هايدي رفعت، أشرف مهدي، إنتاج محمد دياسطى، محمد الحمادي، تصوير رامي سالم.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم حول خالد الذي يتم انتدابه من قبل العمل لفرع الإسكندرية لمدة شهر عوضا عن موظف قام بالانتحار، في ظروف غامضة إلي أن يعين موظف آخر بدلا منه، ليسكن مع مختار عبدالحى في شقته "قبطان بحري متقاعد" يعيش بمفرده في الشقة التي تطل على البحر، ليدخل خالد في رحلة مليئة بالمواقف والغموض فيما يخص حياة مختار والشقة التي يسكن بها وكذلك معرفة سبب قدوم الموظف الذي أتى مكانه في العمل على الانتحار.

وحاز فيلم "للإيجار"، والذي مثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، على جائزة رضوان الكاشف والتي تقدمها مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للمخرج إسلام بلال وذلك فى الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية دورة النجمة الجميلة سمراء النيل مديحة يسري، ومهداة لكل من الكاتب السينمائي الراحل نورالدين الصايل، والفنان النجم محمود يس، والفنان الكبير محمود المليجي.