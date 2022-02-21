«زووم Africa» يكشف حكايات جديدة عن القارة السمراء من 6 دول إفريقية

يكشف برنامج "زووم Africa"، الذي تقدمه الإعلامية سالي عاطف على قناة ""CBC حكايات وأسرار جديدة، تتضمن تفاصيل لأول مرة من 6 دول إفريقية، وذلك في حلقة يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء.

تتضمن الحلقة تفاصيل قبيلة "الهيمبا" أو شعب إفريقيا الأحمر، التي لها عادات وتقاليد مميزة في ناميبيا، والتي يعتبر اللون الأحمر هو مركز الحياة بالنسبة إليها.

تشمل الحلقة أيضًا تقريرًا حول حديقة جنوب لوانغو الوطنية أشهر مكان لتجمع الحيوانات في إفريقيا، والموجودة في دولة زامبيا، والتي توفر رحلات سفاري بين الحيوانات البرية.

تُجري سالي عاطف لقاءات مع حرم تيه الأمين العام لجمعية الريف الغربي السودانية وعباس بسعوتي رئيس جالية غانا في مصر حول عادات وتقاليد البلدين وأشهر الأماكن السياحية والأكلات وعدد القبائل وعادات كل قبيلة.

كما تُجري الإعلامية أيضًا لقاءات مع إبراهيم باه رئيس رابطة طلاب السنغال في مصر، وأحمد سارا نائب رئيس جالية غينيا كوناكري في مصر، واللذان يتحدثا عن السنغال وغينيا كوناكري والعادات والتقاليد والحياة في البلدين.

تؤكد سالي عاطف خلال الحلقة أن إفريقيا هي قارة التنوع الثقافي والاجتماعي والفني ومتميزة بتراثها وتاريخها وشعوبها.

حكايات سابقة

وقالت سالي عاطف إن هذه القرية خالية من الرجال ولا يوجد بها إلا النساء، موضحة أن السبب في ذلك هو أن إحدى السيدات قررت تأسيس هذه القرية قبل 30 عامًا بسبب العنف التي تعرضت له من الرجال في قبيلتها.

وأشارت سالي عاطف خلال تقديم البرنامج إلى أن قرية أوموجا تعني الوحدة باللغة السواحلية في كينيا، وتأسست على يد سيدة تُدعى ريبيكا لولوسولي لتصبح هذه القرية ملاذًا آمنًا للنساء والفتيات اللاتي أخذن قرار الهروب من العنف من قبيلتهن التي تُدعى سامبورو الموجودة في شمال كينيا.