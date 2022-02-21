الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«صناعة النواب» توصي بزيارة ميدانية للمجمع الصناعي بالغردقة

لجنة الصناعة بمجلس
لجنة الصناعة بمجلس النواب

اوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بعمل زيارة ميدانية لمجمع الصناعات بالغردقة للوقوف علي المشاكل والأزمات التي تواجهه، بناءًا علي طلب الاحاطة المقدم من احد النواب.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السيد مهني، بشأن أزمة مستثمري مجمع صناعات الغردقة، ومخالفة التعاقدات لكراسة الشروط، وعقد الهيئة، ما يهدد المستثمرين والصناعة المصرية.

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وقال مقدم طلب الاحاطة إن المستثمرين الشباب تقدموا بالعديد من الشكاوي منها تحصيل رسوم النظافة أكثر من مرة مما يحملهم أعباءًا مالية إضافية، وأشار إلى أن الوحدات لم يصلها المرافق بل يتحملها المستثمر، بالإضافة إلى الكثير من الشكاوي الأخرى.

وقال اللواء أشرف رأفت، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هناك شكاوي وصلت إلى الهيئة وتم فحصها ومقابلة أصحابها، مشيرا إلى أن هناك إعفاء من الإيجار  لمدة ٩ شهور للتجهيز.

وعلق معتز محمود رئيس اللجنة، متسائلا : هل من المنصف ان يدفع المستثمر رسوم نظافة تعادل 50%؜ من قيمة الإيجارية، وطالب بدراسة جدوي عن أهم الصناعات القائم عليها المجمع الصناعي.

واوضح محمود، أن المجمع الصناعي كلف الدولة 10 مليارات جنيه، الأمر الذي يستوجب صدور دراسة جدوى واضحة له، وتساءل عن مصادر تمويل المجمع هل هي من وزارة الاستثمار أم الصناعة أم من الحكومة تمويل بقرض.

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وأفاد نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الأنشطة داخل المجمع متنوعة منها الكيماوي والغذائي والهندسي والغزل والنسيج وهذه الوحدات علي مساحة 500 فدان منها 60 % صناعي و 40 % خدمي.

وأوضح رأفت أن الوحدة دور واحد فقط، مشيرًا إلي أنه يوجد نوعين من رسوم النظافة فهناك رسوم علي نظافة المجمع ورسوم علي مخلفات المصانع وليس جميع المصانع بها مخلفات ، مؤكدا أن الوحدة تسلم بلوحة الكهرباء.

لجنة الصناعة مجلس النواب المهندس معتز محمود زيارة ميدانية مجمع الصناعات طلب الإحاطة النواب النائب أحمد السيد مهني

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