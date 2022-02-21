موعد غرة شهر شعبان 1443 وفضل الأعمال فيه

موعد غرة شهر شعبان، يعد شهر شعبان من الشهور التي لها مكانة كبيرة عند رسول الله، وحث على الصيام فيها، فشهور رجب وشعبان ورمضان من الأشهر التي لها منزلة سامية في الشريعة الإسلامية، فقد ورد العديد من الأحاديث النبوية التي تؤكد فضلها.

وشهر شعبان يرفع الله فيه الأعمال، ومن الشهور التي تصدرت مؤشرات البحث خلال هذه الساعات حيث يريد الكثير من الناس في موعد بدايته للصيام فيه، ولكثرة الأعمال الصالحة، ولترتيب أولوياتهم والاستعداد من خلاله لشهر رمضان المعظم.

موعد غرة شهر شعبان

وفقا للبيانات التى تم تداولها من جانب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من المقرر أن يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة و35 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة المحلى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 من رجـب 1443 هـجريا الموافق 2 مارس المقبل الذي يعد يوم الرؤية، وأن المتمم لشهر شعبان هو يوم الخميس 3 مارس، على أن يكون يوم الجمعة 4 مارس هو أول أيام شهر شعبان.

ويشار إلى أن الهلال الجديد يلاحظ أنه لن يولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية، وذلك في مدينة القاهرة والعواصم والمدن العربية والإسلامية، ماعدا داكار، نواكشوط، مراكش، فاس، لاجوس والجزائر، وفقا للحسابات الفلكية..

عدد أيام شهر شعبان 2022

طبقا لما جاء في الحسابات الفلكية فإن عدد أيام شهر شعبان هذا العام سيكون 29 يومًا فقط، أي من المقرر أن يكون 13 يومًا متبقيا على شهر شعبان.

حقيقة رفع الأعمال في شهر شعبان

قبل بداية شهر شعبان يسأل الكثير من الناس عن حقيقة رفع الأعمال في شهر شعبان، حيث قالت دار الإفتاء، إن معنى رفع الأعمال في شهر شعبان وفي يومي الإثنين والخميس هو أن الأعمال -سواء كانت قولية أو فعلية، تُعرَض على سبيل الإجمال في شهر شعبان، وهذا يسمى رفعًا سنويًّا، بينما تعرض في يومي الإثنين والخميس على سبيل التفصيل، ويسمى رفعًا أسبوعيًّا.

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وبعد معرفة موعد غرة شهر شعبان، تابعت الدار: كلاهما ورد في السنة؛ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ» رواه النسائي.

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